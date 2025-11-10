Октябрьские аукционы принесли банкам в ликвидации почти 55,2 млн. грн.

В октябре 2025 года в системе Прозорро.Продажи состоялось 6 результативных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму почти 55,2 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди успешных лотов – здание банка с картинной галереей в Хмельницком и 1730 ювелирных изделий – серебряных сережек и колечков. Почти вся сумма продаж (54,6 млн грн) пришлась на активы АО "Коминвестбанк".

В частности, здание картинной галереи, офисные помещения и помещения банка площадью 1793,1 кв. в Хмельницком была продана за 47,9 млн грн - в торгах приняли участие двое участников.

Директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий отметил, что всего с начала года в системе Прозорро.Продажи состоялось более 70 успешных аукционов, которые завершились заключением договоров купли-продажи активов на сумму более 1,2 млрд грн.

"Мы видим устойчивый интерес инвесторов к ликвидируемым активам банков. (...) Каждая успешная продажа – это реальные средства, возвращаемые кредиторам ликвидируемых банков", — отметил он.

По состоянию на сегодняшний день оплата по октябрьским лотам получена за 4 аукциона на сумму 7,1 млн грн, еще 2 лота на 48,1 млн грн ожидают уплаты.

Продажа активов банков производится через электронные аукционы Прозорро.Продажи. Участие могут принимать все желающие, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также граждан и компаний, связанных с государством-агрессором. Победителем становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

Добавим, в течение января-сентября 2025 в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, поступило 4,4 млрд грн. В сентябре сумма поступлений составила 89,4 млн. грн.