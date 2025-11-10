Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Октябрьские аукционы принесли банкам в ликвидации почти 55,2 млн. грн.

Октябрьские аукционы принесли банкам в ликвидации почти 55,2 млн. грн.
Коминвестбанк

В октябре 2025 года в системе Прозорро.Продажи состоялось 6 результативных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму почти 55,2 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди успешных лотов – здание банка с картинной галереей в Хмельницком и 1730 ювелирных изделий – серебряных сережек и колечков. Почти вся сумма продаж (54,6 млн грн) пришлась на активы АО "Коминвестбанк".

В частности, здание картинной галереи, офисные помещения и помещения банка площадью 1793,1 кв. в Хмельницком была продана за 47,9 млн грн - в торгах приняли участие двое участников.

Директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий отметил, что всего с начала года в системе Прозорро.Продажи состоялось более 70 успешных аукционов, которые завершились заключением договоров купли-продажи активов на сумму более 1,2 млрд грн.

"Мы видим устойчивый интерес инвесторов к ликвидируемым активам банков. (...) Каждая успешная продажа – это реальные средства, возвращаемые кредиторам ликвидируемых банков", — отметил он.

По состоянию на сегодняшний день оплата по октябрьским лотам получена за 4 аукциона на сумму 7,1 млн грн, еще 2 лота на 48,1 млн грн ожидают уплаты.

Продажа активов банков производится через электронные аукционы Прозорро.Продажи. Участие могут принимать все желающие, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также граждан и компаний, связанных с государством-агрессором. Победителем становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

Добавим, в течение января-сентября 2025 в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, поступило 4,4 млрд грн. В сентябре сумма поступлений составила 89,4 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко