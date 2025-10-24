В сентябре в банки-банкроты поступило 89,4 млн грн

В январе-сентябре 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 4,4 млрд грн. В сентябре сумма поступлений составила 89,4 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Наибольшую долю поступлений составили средства от погашения кредитов – 46,3 млн грн. Также 27,2 млн грн поступило от реализации активов, 6,8 млн грн – от доходов по ценным бумагам, 2,5 млн грн – от аренды имущества и 6,6 млн грн – из других источников.

Директор финансового фонда Елена Нужненко отметила, что в целом с начала года в банки в управлении фонда поступило почти 4,4 млрд грн.

Также в течение года наблюдается тенденция увеличения поступлений от погашения кредитов. В 2025 году они составляют уже 386,8 млн. грн., а только в сентябре доля погашения кредитов в сумме поступлений в банки достигла около 52%.

Лидерами по сумме поступлений в сентябре стали: "МР банк" - 33,5 млн грн, Укрстройинвестбанк - 21,7 млн грн, Коминвестбанк - 9,5 млн грн, Мегабанк - 7,8 млн грн.

Добавим, в январе-сентябре ФГВФЛ выплатил кредиторам ликвидированных банков более 3,35 млрд грн. Почти половина суммы направлена государству кредитору 9-й очереди.