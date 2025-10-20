Фонд гарантирования вкладов выплатил кредиторам ликвидированных банков более 3,35 млрд грн за 9 месяцев 2025 года

В январе-сентябре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил кредиторам ликвидированных банков более 3,35 млрд грн. Почти половина суммы направлена государству в качестве кредитора 9-й очереди

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Почти половина этой суммы (1,49 млрд грн) получили кредиторы 9-й очереди, среди которых государство выступает через государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины".

В частности, АО "МР банк" (бывший Сбербанк, выведенный с рынка в феврале 2022 года) перечислило кредиторам 9-й очереди 1,49 млрд грн.

Еще 844,5 млн. грн. получили кредиторы 7-й очереди, преимущественно юридические лица-клиенты банков, а 769,2 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, в частности для покрытия расходов Фонда на выплаты гарантированного возмещения вкладчикам. Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

По состоянию на 1 октября 2025 года ликвидированные банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,2 млрд грн. Из этой суммы около 18,0 млрд грн получили обеспеченные кредиторы, в том числе 16,7 млрд грн – Национальный банк Украины, в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей.

Удовлетворение требований кредиторов происходит благодаря продаже и управлению активами банков за счет погашения кредитов, доходов от ценных бумаг, аренды имущества и других источников.

В мае 2022 года СНБО принял решение заменить "материнские" структуры российских банков (ПАО "Проминвестбанк" и АО "МР банк") на государство Украины в реестре кредиторов. То есть сейчас государство кредитор 9-й очереди и акционер этих банков.

На сегодняшний день полностью удовлетворены восемь очередей кредиторов, в том числе бизнеса, и уже начали выполнять требования государства как кредитора 9-й очереди, в том числе за счет продажи активов и погашения кредитов.

Напомним, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.