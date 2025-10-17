Рекорды реструктуризации: заемщики банков досрочно погасили 40,75 млн грн долга за сентябрь

В сентябре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) зафиксировал наибольшую сумму погашений по программам реструктуризации кредитов в третьем квартале. Заемщики находящихся в управлении Фонда банков погасили 40,75 млн грн задолженности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Директор Департамента ликвидации банков ФГВФЛ Татьяна Старцева отметила, что эта сумма является второй по величине годовой отметкой после мая 2025 года.

"Вне остального это связано с досрочным полным погашением задолженности двух заемщиков – АО "Укрстройинвестбанк" и АО "Коминвестбанк", – пояснила она.

В целом с 2022 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в ликвидируемые Фондом банки составила 1,36 млрд грн.

Программы реструктуризации пользуются высокой популярностью: более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков, обратившихся по реструктуризации, получили положительное решение. Более 93% из них успешно выполняют условия погашения долга.

Ключевые преимущества реструктуризации:

Сохранение положительной кредитной истории.

Формирование комфортного и прогнозируемого графика погашения.

Возможность избежать продажи кредита другому кредитору с последующим взысканием просроченного долга.

Упрощенные условия для физических лиц продлены

В ФГВФЛ напомнили, что для заемщиков-физлиц продолжают действовать упрощенные условия погашения кредитов на период военного положения. Срок действия этих льготных условий продлен до 31 августа 2026 года.

Физические лица могут воспользоваться пониженными ставками: 0,001% годовых и 1 копейка комиссии. Эти условия применяются при минимальном ежемесячном погашении:

10 тыс. грн – для ипотечных кредитов.

– для ипотечных кредитов. 1 тыс. грн – для других кредитов (за исключением карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн, где погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь, если полное погашение не произошло в течение срока ликвидации банка.

Условия для физических лиц

Для присоединения физических лиц В программу реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к Условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в определенном порядке.

Условия для ФЛП

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендуемые условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячная амортизация и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев – ставка 0,1% годовых, 19-24 месяца – 3%, более двух лет – 5%.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

Напомним, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.