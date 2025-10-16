Фонд гарантирования выплатил почти 240 млн грн вкладчикам за девять месяцев 2025 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с начала года выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков 239,8 млн грн гарантированного возмещения. В частности, в сентябре эта сумма составила 1,6 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Всего с начала основания Фонда общая сумма выплаченного гарантированного возмещения уже достигла почти 105 млрд грн. Возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик подчеркнул, что Фонд выполняет свою главную задачу непрерывно.

"С 24 февраля 2022 года выплачено более 9 миллиардов гривен гарантированного возмещения. Следует напомнить, что во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены все вкладчики получают средства в полном объеме вместе с начисленными процентами", - отметил он.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 сентября 2025 средства Фонда составляли 46,48 млрд грн млрд грн.

Напомним, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.