Фонд гарантирования выплатил кредиторам банков 195 млн грн в августе: кто получил самые большие суммы

В августе 2025 года Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатил кредиторам ликвидируемых банков около 195 млн грн. Из этой суммы более 180 млн грн получили юридические лица. Наибольшую часть — 155,5 млн грн — выплатили кредиторам АО "МР БАНК".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ФГВФЛ.

Кроме этого 14,4 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т.ч. требований 3-й очереди. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как это определено Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 сентября 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,2 млрд грн.

Сниз около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн – Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

"Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит в результате продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников", - говорится в сообщении фонда.

Напомним, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.