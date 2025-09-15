Запланована подія 2

Фонд гарантирования выставил на Prozorro активы семи банков более чем на 105 млн грн

ФГО
ФГО выставил на Prozorro активы семи банков / Depositphotos

С 15 по 19 сентября в системе Prozorro. Продажа запланирована продажа активов семи банков, находящихся в ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 105 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

На продажу выставлено 74,2 млн грн – недвижимость, земельные участки, автомобили и другие основные средства; 30,6 млн грн – права требования по кредитам; 0,06 млн грн – дебиторская задолженность и 0,05 млн грн – ценные бумаги.

Банки и их активы

  • Коминвестбанк – 49,9 млн грн (26,0 млн грн – недвижимость и основные средства, 23,8 млн грн – кредиты);
  • Проминвестбанк – 24,5 млн грн (23,5 млн грн – недвижимость, 1,0 млн грн – кредиты);
  • Айбокс банк – 13,8 млн грн (13,4 млн грн – недвижимость, 0,3 млн грн – кредиты, 0,06 млн грн – дебиторская задолженность);
  • Укрстройинвестбанк – 8,2 млн грн (недвижимость и земельные участки);
  • МР банк – 5,6 млн грн (3,3 млн грн – кредиты, 2,3 млн грн – недвижимость);
  • Мегабанк – 2,2 млн грн (1,5 млн грн – кредиты, 0,7 млн грн – транспорт и основные средства, 0,05 млн грн – ценные бумаги);
  • КСГ банк – 0,7 млн грн (0,6 млн грн – кредиты, 0,1 млн грн – основные средства).

Наибольшие объемы продаж на этой неделе приходятся на коминвестбанк и проминвестбанк – их активы составляют почти три четверти от общей стоимости.

Добавим, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Только в течение июня были произведены выплаты на 5,9 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко