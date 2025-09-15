- Категорія
Фонд гарантування виставив на аукціон активи семи банків на понад 105 млн грн
З 15 по 19 вересня у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів семи банків, що перебувають у ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова вартість усіх лотів становить 105 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.
На продаж виставлено 74,2 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби; 30,6 млн грн – права вимоги за кредитами; 0,06 млн грн – дебіторська заборгованість та 0,05 млн грн – цінні папери.
Банки та їхні активи
- Комінвестбанк – 49,9 млн грн (26,0 млн грн – нерухомість та основні засоби, 23,8 млн грн – кредити);
- Промінвестбанк – 24,5 млн грн (23,5 млн грн – нерухомість, 1,0 млн грн – кредити);
- Айбокс банк – 13,8 млн грн (13,4 млн грн – нерухомість, 0,3 млн грн – кредити, 0,06 млн грн – дебіторська заборгованість);
- Укрбудінвестбанк – 8,2 млн грн (нерухомість і земельні ділянки);
- МР банк – 5,6 млн грн (3,3 млн грн – кредити, 2,3 млн грн – нерухомість);
- Мегабанк – 2,2 млн грн (1,5 млн грн – кредити, 0,7 млн грн – транспорт і основні засоби, 0,05 млн грн – цінні папери);
- КСГ банк – 0,7 млн грн (0,6 млн грн – кредити, 0,1 млн грн – основні засоби).
Найбільші обсяги продажу цього тижня припадають на комінвестбанк та промінвестбанк – їхні активи становлять майже три чверті від загальної вартості.
Додамо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.