Фонд гарантування виплатив кредиторам банків 195 млн грн у серпні: хто отримав найбільші суми

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО)
У серпні Фонд гарантування погасив борги на 195 млн грн

У серпні 2025 року Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) виплатив кредиторам банків, що ліквідуються, близько 195 млн грн. З цієї суми понад 180 млн грн отримали юридичні особи. Найбільшу частину — 155,5 млн грн — виплатили кредиторам АТ “МР БАНК”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ФГВФО.

Окрім цього 14,4 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 вересня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 74,2 млрд грн.

З низ близько 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн – Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

"Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел", - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб