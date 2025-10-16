Запланована подія 2

Фонд гарантування виплатив майже 240 млн грн вкладникам за 9 місяців 2025 року

гривні
ФГВФО виплатив майже 240 млн грн вкладникам / Depositphotos

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з початку року виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, 239,8 млн грн гарантованого відшкодування. Зокрема, у вересні ця сума становила 1,6 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Загалом від початку заснування Фонду загальна сума виплаченого гарантованого відшкодування вже досягла майже 105,0 млрд грн. Відшкодування отримали 96% вкладників банків.

Заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик підкреслив, що Фонд виконує своє головне завдання безперервно.

"З 24 лютого 2022 року виплачено понад 9 мільярдів гривень гарантованого відшкодування. Варто нагадати, що під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування всі вкладники отримують кошти в повному обсязі разом із нарахованими відсотками", - зазначив він. 

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 вересня 2025 року кошти Фонду складали 46,48 млрд грн млрд грн.

Нагадаємо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб