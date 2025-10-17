Рекорди реструктуризації: позичальники банків достроково погасили 40,75 млн грн боргу за вересень

У вересні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зафіксував найбільшу суму погашень за програмами реструктуризації кредитів у третьому кварталі. Позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду, погасили 40,75 млн грн заборгованості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Директорка Департаменту ліквідації банків ФГВФО Тетяна Старцева зазначила, що ця сума є другою за величиною річною позначкою після травня 2025 року.

"Поза іншим це пов’язано із достроковим повним погашенням заборгованості двох позичальників – АТ "Укрбудінвестбанк" та АТ "Комінвестбанк", – пояснила вона.

Загалом з 2022 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом, склала 1,36 млрд грн.

Програми реструктуризації користуються високою популярністю: понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників, які звернулися щодо реструктуризації, отримали позитивне рішення. Понад 93% з них успішно виконують умови погашення боргу.

Ключові переваги реструктуризації:

Збереження позитивної кредитної історії.

Формування комфортного та прогнозованого графіка погашення.

Можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору з подальшим стягненням простроченого боргу.

Спрощені умови для фізичних осіб продовжено

У ФГВФО нагадали, що для позичальників-фізичних осіб продовжують діяти спрощені умови погашення кредитів на період воєнного стану. Строк дії цих пільгових умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Фізичні особи можуть скористатися зниженими ставками: 0,001% річних та 1 копійка комісії. Ці умови застосовуються за умови мінімального щомісячного погашення:

10 тис. грн – для іпотечних кредитів.

– для іпотечних кредитів. 1 тис. грн – для інших кредитів (за винятком карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн, де погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу, якщо повне погашення не відбулося протягом строку ліквідації банку.

Умови для фізичних осіб

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Умови для ФОП

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців – ставка 0,1% річних, 19-24 місяці – 3%, більше двох років – 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за пів року до завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

Нагадаємо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.