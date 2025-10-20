Фонд гарантування вкладів виплатив кредиторам ліквідованих банків понад 3,35 млрд грн за 9 місяців 2025 року

У січні – вересні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив кредиторам ліквідованих банків понад 3,35 млрд грн. Майже половина суми направлена державі як кредитору 9-ї черги

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Майже половину цієї суми (1,49 млрд грн) отримали кредитори 9-ї черги, серед яких держава виступає через державне підприємство "Національний фонд інвестицій України".

Зокрема, АТ "МР банк" (колишній Сбербанк, виведений з ринку у лютому 2022 року) перерахував кредиторам 9-ї черги 1,49 млрд грн.

Ще 844,5 млн грн отримали кредитори 7-ї черги, переважно юридичні особи-клієнти банків, а 769,2 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, зокрема для покриття витрат Фонду на виплати гарантованого відшкодування вкладникам. Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Станом на 1 жовтня 2025 року ліквідовані банки задовольнили вимоги кредиторів на понад 74,2 млрд грн. З цієї суми приблизно 18,0 млрд грн отримали забезпечені кредитори, зокрема 16,7 млрд грн – Національний банк України, зокрема за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів.

Задоволення вимог кредиторів відбувається завдяки продажу та управлінню активами банків — за рахунок погашення кредитів, доходів від цінних паперів, оренди майна та інших джерел.

У травні 2022 року РНБО ухвалила рішення замінити "материнські" структури російських банків (ПАТ Промінвестбанк та АТ "МР банк") на державу Україна у реєстрі кредиторів. Тобто зараз держава є кредитором 9-ї черги та акціонером цих банків.

На сьогодні повністю задоволено вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу, і вже почали виконувати вимоги держави як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок продажу активів та погашення кредитів.

Нагадаємо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.