У вересні до банків-банкрутів надійшло 89,4 млн грн

Погашення кредитів стає основним джерелом надходжень у неплатоспроможні банки

Протягом січня–вересня 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 4,4 млрд грн. У вересні сума надходжень склала 89,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Найбільшу частку надходжень склали кошти від погашення кредитів — 46,3 млн грн. Також 27,2 млн грн надійшло від реалізації активів, 6,8 млн грн — від доходів за цінними паперами, 2,5 млн грн — від оренди майна та 6,6 млн грн — з інших джерел.

Директорка фінансового фонду Олена Нужненко зазначила, що загалом з початку року до банків в управлінні фонду надійшло майже 4,4 млрд грн.

Також протягом року спостерігається тенденція до збільшення надходжень від погашення кредитів. У 2025 році вони становлять уже 386,8 млн грн, а тільки у вересні частка погашення кредитів у сумі надходжень до банків сягнула близько 52%

Лідерами за сумою надходжень у вересні стали: "МР банк" — 33,5 млн грн, Укрбудінвестбанк — 21,7 млн грн, Комінвестбанк — 9,5 млн грн, Мегабанк — 7,8 млн грн.

Додамо, у січні – вересні ФГВФО виплатив кредиторам ліквідованих банків понад 3,35 млрд грн. Майже половина суми направлена державі як кредитору 9-ї черги.

Автор:
Тетяна Гойденко