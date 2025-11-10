ФГВФО виставив на аукціон приміщення Комінвестбанку біля Майдану Незалежності: яка стартова ціна лоту

13 листопада у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу об’єкту нерухомості АТ "Комінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На торги виставлено відділення банку у центрі столиці. Стартова ціна лоту – 17,17 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Так, у склад лоту №G22N028038 входить група нежитлових приміщень цокольного поверху загальною площею 179,0 кв.м. Нерухомість знаходиться у самому центрі столиці, на вулиці Малопідвальній, 6 (Шевченківський район) – за 300 метрів від Майдану Незалежності.

На аукціон приміщення Комінвестбанку у Києві.



Також на продаж виставлено основні засоби в кількості 4773 одиниці. Ці активи виставляються на торги вперше.

Аукціон проходитиме за англійською моделлю. Зацікавлені інвестори мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 12 листопада. Аукціон відбудеться 13 листопада о 14:50.

Як зазначили у Фонді гарантування вкладів, участь в аукціоні можуть взяти фізичні та юридичні особи, крім РФ та осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також покупцям не можуть бути фізичні або юридичні особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банку.

Нагадаємо, 4 вересня у системі "Prozorro.Продажі" проводився аукціон з продажу об’єкту комерційної нерухомості в історичному центрі Ужгорода — приміщення колишнього відділення Комінвестбанку та основні засоби.