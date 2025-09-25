Нерухомість і кредити: Фонд гарантування продав активи Комінвестбанку на 21 млн грн з рекордною конверсією

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив перші результати продажу активів АТ "Комінвестбанк". Через систему Прозорро.Продажі вже проведено п’ять успішних аукціонів на загальну суму майже 21 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Олександра Кульчицького, конверсія перевершила всі очікування: 199% від балансової вартості та 120% від оціночної.

У середньому на кожен аукціон приходило три учасники. Найбільший інтерес викликали об’єкти нерухомості, де конверсія сягнула 127%, тоді як для кредитів цей показник склав 74%.

Серед найуспішніших продажів:

приміщення колишнього відділення банку у центрі Рахова, де ціна зросла з 4,7 млн грн до 8 млн грн;

право вимоги за кредитом виробника виноградних вин, яке викупили за 70% від стартової ціни;

нежитлове приміщення у Береговому площею 75,2 кв. м, що подорожчало на аукціоні з 2,9 млн грн до 3,6 млн грн.

Загалом з п’яти успішних аукціонів три стосувалися нерухомості та два — прав вимоги за кредитами. Всі кошти за лоти вже перераховані.

Попереду — нові торги, на які виставлять:

право вимоги за кредитом виробника хутряних виробів з Івано-Франківщини із заставою у вигляді виробничих приміщень та обладнання;

земельна ділянка площею 1,7 га на Закарпатті;

право вимоги за кредитним договором із забезпеченням у вигляді чотирьох теплиць у Київській області;

нежитлове приміщення площею понад 140 кв. м у центрі Дніпра.

Взяти участь у торгах можуть фізичні та юридичні особи, за винятком позичальників та поручителів за виставленими договорами, а також осіб, пов’язаних із державою-агресором чи підсанкційних.

Усі виручені кошти спрямовуються на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадаємо, 4 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбувся аукціон з продажу об’єкту комерційної нерухомості в історичному центрі Ужгорода — приміщення колишнього відділення Комінвестбанку та основні засоби. Стартова ціна лоту – 10,77 млн грн.