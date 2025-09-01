Нерухомість в центрі Ужгорода та обладнання: на аукціон виставлено активи Комінвестбанку

4 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу об’єкту комерційної нерухомості в історичному центрі Ужгорода — приміщення колишнього відділення Комінвестбанку та основні засоби. Стартова ціна лоту – 10,77 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Лот №G22N027828 на продаж виставлено уперше. Нежитлове приміщення – частина адмінбудівлі площею 266,2 кв. м. розташоване за адресою вул. Олександра Фединця, 7. Разом із нерухомістю з молотка підуть 69 одиниць основних засобів – сервери, системи відеоспостереження тощо.

Аукціон відбудеться четвертого вересня о 14:55. Торги проходитимуть за англійською трираундовою моделлю. тому для участі в аукціоні зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 третього вересня.

Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів Комінвестбанку.

Раніше на аукціон виставлявся майновий комплекс, що належав АТ "Комінвестбанк". На торги виставлено об'єкт, розташований в селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області. Стартова ціна продажу складає 13,7 млн грн.