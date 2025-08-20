Колишні відділення Комінвестбанку на Закарпатті виставлені на продаж: яка стартова ціна лотів

Фонд гарантування вкладів продовжує ліквідацію АТ "Комінвестбанк" та проводить аукціони в системі Prozorro.Продажі. Наступного тижня на торги виставлять два колишні відділення банку на Закарпатті у містах Хуст та Іршава. Стартова ціна об’єктів нерухомості — 24,67 млн грн та 4,35 млн грн відповідно.

Деталі аукціонів

Приміщення в Іршаві:

д ата та час: 26 серпня об 11:10;

опис: н ежитлові приміщення площею 73 м² у центрі міста (вул. Білецька, 1/1 та 1/1а). Будівлі у гарному стані, обладнані всіма комунікаціями. Продаються разом з меблями, комп’ютерною технікою та сейфами;

кінцевий термін подання пропозицій: до 20:00 25 серпня.

Приміщення в Хусті:

дата та час: 27 серпня о 14:50;

лот: №G22N027790;

опис: приміщення площею 1048,5 м² за адресою: вул. Карпатської Січі, 39. Продаються разом з основними засобами;

стартова ціна: 24,67 млн грн;

кінцевий термін подання пропозицій: до 20:00 26 серпня.

Умови участі

Продаж відділень Комінвестбанку відбуватиметься наступним чином:



аукціони проведуть за англійською моделлю (на підвищення ціни);

брати участь можуть фізичні та юридичні особи;

обмеження: не можуть брати участь особи з РФ або пов'язані з державою-агресором;

кошти від продажу активів будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Комінвестбанк".

Нагадаємо, за перші пів року задоволено 75% зобов’язань Комінвестбанку, зокрема 65% перед кредиторами 7-ї черги (юридичними особами) на суму понад 156,4 млн грн.