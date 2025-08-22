Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
На продаж виставлено актив Комінвестбанку: виробничий комплекс у Солотвино піде з молотка

виробничий комплекс на Закарпатті, колія
Виробничий комплекс на Закарпатті виставлено на аукціон. Фото: Prozorro.

28 серпня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з реалізації майнового комплексу, що належав АТ "Комінвестбанк". На торги виставлено об'єкт, розташований в селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області. Стартова ціна продажу складає 13,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Комплекс має загальну площу майже 1250 кв. м і може бути використаний як виробниче приміщення (наприклад, пилорама) або як складський простір. Важливою логістичною перевагою є наявність залізничної гілки поруч з об'єктом.

Це перший продаж активу, і торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. До лоту також входять 20 одиниць основних засобів, гібридні системи електропостачання та сервери.

Для участі в аукціоні необхідно подати цінові пропозиції до 20:00 27 серпня. До торгів допускаються фізичні та юридичні особи, за винятком тих, що пов'язані з Росією.

Кошти від продажу будуть спрямовані на погашення боргів банку перед кредиторами.

Нагадаємо, наступного тижня ФГВФО виставив на торги два колишні відділення Комінвестбанку на Закарпатті у містах Хуст та Іршава. Стартова ціна об’єктів нерухомості — 24,67 млн грн та 4,35 млн грн відповідно.

Автор:
Тетяна Ковальчук