На продажу выставлен актив Коминвестбанка: производственный комплекс в Солотвино уйдет с молотка

28 августа в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по реализации имущественного комплекса, принадлежавшего АО "Коминвестбанк". На торги выставлен объект, расположенный в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области. Стартовая цена продаж составляет 13,7 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Комплекс имеет общую площадь около 1250 кв. м и может быть использовано как производственное помещение (например, пилорама) или как складское пространство. Важным логистическим преимуществом является наличие железнодорожной ветки рядом с объектом.

Это первая продажа актива и торги пройдут по английской модели аукциона. В лот также входят 20 единиц основных средств , гибридные системы электроснабжения и серверы .

Для участия в аукционе необходимо предоставить ценовые предложения до 20:00 27 августа. К торгам допускаются физические и юридические лица, за исключением тех, что связаны с Россией.

Средства от продаж будут направлены на погашение долгов банка перед кредиторами.

Напомним, на следующей неделе ФГВФЛ выставил на торги два бывших отделения Коминвест банка на Закарпатье в городах Хуст и Иршава. Стартовая цена объектов недвижимости - 24,67 млн грн и 4,35 млн грн соответственно.