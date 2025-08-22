Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На продажу выставлен актив Коминвестбанка: производственный комплекс в Солотвино уйдет с молотка

производственный комплекс в Закарпатье, колея
Производственный комплекс в Закарпатье выставлен на аукцион. Фото: Prozorro.

28 августа в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по реализации имущественного комплекса, принадлежавшего АО "Коминвестбанк". На торги выставлен объект, расположенный в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области. Стартовая цена продаж составляет 13,7 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Комплекс имеет общую площадь около 1250 кв. м и может быть использовано как производственное помещение (например, пилорама) или как складское пространство. Важным логистическим преимуществом является наличие железнодорожной ветки рядом с объектом.

Это первая продажа актива и торги пройдут по английской модели аукциона. В лот также входят 20 единиц основных средств , гибридные системы электроснабжения и серверы .

Для участия в аукционе необходимо предоставить ценовые предложения до 20:00 27 августа. К торгам допускаются физические и юридические лица, за исключением тех, что связаны с Россией.

Средства от продаж будут направлены на погашение долгов банка перед кредиторами.

Напомним, на следующей неделе ФГВФЛ выставил на торги два бывших отделения Коминвест банка на Закарпатье в городах Хуст и Иршава. Стартовая цена объектов недвижимости - 24,67 млн грн и 4,35 млн грн соответственно.

Автор:
Татьяна Ковальчук