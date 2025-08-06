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От пилорамы до картинной галереи: какие активы "Коминвестбанка" ФГВФЛ выставляет на торги

аукцион, документы, молоток
Активы "Коминвестбанка" выставлены на торги. / Freepik

В этом году Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к продаже активов АО "Коминвестбанк", признанного неплатежеспособным в конце 2024 года. Первые лоты – коммерческая недвижимость и кредиты – уже торгуются в системе Prozorro. На балансе банка находятся здания бывшей пилорамы в селе Солотвино, земельный участок в селе Соломоново в Закарпатье и даже здание картинной галереи в Хмельницком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Более четверти активов банка составляет недвижимость – это более 15 объектов, преимущественно помещения бывших отделений вместе с мебелью и оборудованием.

В частности, как сообщил директор департамента консолидированных продаж активов ФГВФЛ Александр Кульчицкий, 15 июля успешно состоялся первый аукцион: отделение в Рахове было продано с ростом цены на 70%. Ожидается перечисление средств и заключение договора.

Кроме того, более 60% балансовой стоимости активов банка составляют кредиты юридических и физических лиц. Есть договоры с привлекательным обеспечением:

  • кредиты, обеспеченные производством шкур и меха в городе Тисменица Ивано-Франковской области;
  • договоры, в обеспечение по которым передано оборудование по производству виноградных вин;
  • кредиты с тепличным комплексом в Киевской области.

По словам Кульчицкого, Фонд призывает инвесторов, бизнес и общины следить за аукционами, проходящими в системе Prozorro.

"Полученные средства направляются на расчеты с кредиторами, в частности, юридическими лицами, которым не гарантируется возмещение вкладов", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 11 августа в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже права требования по кредиту юридического лица – производителя виноградных вин. Актив находится на балансе АО "Коминвестбанк".

Автор:
Татьяна Ковальчук