Кредит компании-производителя виноградных вин выставлен на аукцион: какова стартовая цена лота

11 августа в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже права требования по кредиту юридического лица – производителя виноградных вин. Актив находится на балансе ОАО "Коминвестбанк". На продажу выставляется впервые. Стартовая цена лота – 2,5 млн грн, что соответствует сумме задолженности заемщика перед банком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По информации Фонда, задолженность по выставленному на продажу кредиту на начало июля этого года составила 2,5 млн грн. Срок просрочки исполнения обязательств перед банком превысил 300 дней.

"Юридическое лицо-должник за КВЭД занимается производством виноградных вин, однако находится в состоянии прекращения. В залог банка передано движимое имущество – оборудование, цистерны, станки и т.д.", - сообщили в ФГВФЛ.

На торги выставлено право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке, а не переданное в обеспечение по договорам имущество.

Электронный аукцион начнется 11 августа 2025 с 9-30 до 10-00. Период подачи ценового предложения – с 16-25 до 17-00

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять физические и юридические лица, кроме должников по устланным на продажу договорам, РФ и лицам, связанным с государством-агрессором и лицам, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов будут направлены на расчет с кредиторами банка.

О каком именно производителе виноградных вин идет речь, не известно – ФГВФЛ не уточняет названия компании. Известно только, что местонахождение заемщика — город Киев.

Напомним, 11 августа на торги выставлены права требования по кредиту, обеспеченному тепличным комплексом в Киевской области. Стартовая цена лота – 15,5 млн. грн.