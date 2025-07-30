Кредит компанії-виробника виноградних вин виставлено на аукціон: яка стартова ціна лоту

11 серпня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу права вимоги за кредитом юридичної особи – виробника виноградних вин. Актив перебуває на балансі АТ "Комінвестбанк". На продаж виставляється уперше. Стартова ціна лоту – 2,5 млн грн, що відповідає сумі заборгованості позичальника перед банком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За інформацією Фонду, заборгованість за виставленим на продаж кредитом на початок липня цього року склала 2,5 млн грн. Термін прострочки виконання зобов’язань перед банком перевищив 300 днів.

"Юридична особа-боржник за КВЕД займається виробництвом виноградних вин, проте перебуває в стані припинення. У заставу банку передано рухоме майно – обладнання, цистерни, станки тощо", — повідомили у ФГВФО.

На торги виставлено право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку, а не передане у забезпечення за договорами майно.

Електронний аукціон розпочинеться 11 серпня 2025 року з 9-30 до 10-00. Період подання цінової пропозиції – з 16-25 до 17-00

Торги відбуватимуться за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти фізичні та юридичні особи, крім боржників за вистеленими на продаж договорами, РФ та осіб, пов’язаних з державою-агресором та особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Про якого саме виробника виноградних вин йдеться, не відомо – ФГВФО не уточнює назви компанії. Відомо лише, що місцезнаходження позичальника — місто Київ.

Нагадаємо,11 серпня на торги виставлено права вимоги за кредитом, забезпеченим тепличним комплексом на Київщині. Стартова ціна лоту – 15,5 млн грн.