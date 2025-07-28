Кредит, забезпечений тепличним комплексом на Київщині, вперше виставлено на торги: дата аукціону та ціна лоту

11 серпня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з реалізації активів АТ "Комінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На торги виставлено права вимоги за кредитом, забезпеченим тепличним комплексом на Київщині. Стартова ціна лоту – 15,5 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Активи на продаж виставляються уперше. До складу лоту № GL18N027718 входять права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторська заборгованість перед банком.

Як зазначили у Фонді гарантування владів, на початок липня заборгованість за договорами склала 15,5 млн грн, а термін прострочки виконання зобов’язань перед банком сягнув 1670 днів (4,5 роки).

За КВЕДом боржник займається вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. У забезпечення виконання зобов’язань перед банком передано чотири теплиці по 2,5 га кожна, що розташовуються у Бородянському районі Київської області.

Модель і час аукціону

Електронний аукціон розпочинається 11 серпня з 9-30 до 10-00; етап подання цінових пропозицій - з 16-15 до 17-00.

Торги відбуватимуться за голландською моделлю аукціону, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму. Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.

ФГВФО нагадує, що кошти, отримані від продажу активів будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадаємо, 11 серпня на аукціон виставлено право вимоги за кредитним договором з виробником хутра з Івано-Франківщини, та його дебіторська заборгованість перед банком. Стартова ціна лоту – 23,8 млн грн.