Кредит, обеспеченный тепличным комплексом в Киевской области, впервые выставлен на торги: дата аукциона и цена лота

11 августа в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по реализации активов АО "Коминвестбанк", ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). На торги выставлены права требования по кредиту, обеспеченному тепличным комплексом в Киевской области. Стартовая цена лота – 15,5 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Активы на продажу выставляются впервые. В состав лота №GL18N027718 входят права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторская задолженность перед банком.

Как отметили в Фонде гарантирования властей, на начало июля задолженность по договорам составила 15,5 млн грн, а срок просрочки выполнения обязательств перед банком достиг 1670 дней (4,5 года).

За КВЭДом должник занимается выращиванием ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников. В обеспечение выполнения обязательств перед банком передано четыре теплицы по 2,5 га каждая, которые находятся в Бородянском районе Киевской области.

Модель и время аукциона

Электронный аукцион начинается 11 августа с 9-30 до 10-00; этап представления ценовых предложений – с 16-15 до 17-00.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона, во время которого первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

ФГВФЛ напоминает, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Напомним, 11 августа на аукцион выставлено право требования по кредитному договору с производителем меха из Ивано-Франковской области и его дебиторская задолженность перед банком. Стартовая цена лота – 23,8 млн. грн.