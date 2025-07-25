Кредит производителя меха из Ивано-Франковской области выставлен на торги: какая стартовая цена лота

В системе Prozorro.Продажи начата продажа кредитов, находящихся на балансе АО "Коминвестбанк" (ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц). 11 августа на аукцион выставлено право требования по кредитному договору с производителем меха из Ивано-Франковской области и его дебиторская задолженность перед банком. Стартовая цена лота – 23,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Как отметили в Фонде, несмотря на то, что компания-заемщик не находится в состоянии прекращения, срок просрочки по договору превысил 2400 дней (более 6,5 лет). Сфера деятельности должника по КВЭД – "Дубление шкур и отделка кожи; выделка и окрашивание меха".

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено:

земельный участок площадью 0,34 га;

сырьево-красительное производство общей площадью более 2,5 тыс. кв. м;

водонапорная башня, котельная, склад-ангар;

255 единиц оборудования.

Все объекты залога размещаются в городе Тисменица, Ивано-Франковской области.

ФГВФЛ обращает внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Согласно паспорту открытых торгов аукцион по лоту №GL16N027713 начнется 11 августа в промежуток времени с 9-30 до 10-00. Победитель должен будет произвести полную оплату средств за лот, которые должны поступить на счет банка (банков) не позднее конца 18-го рабочего дня с даты формирования ЦБД протокола электронного аукциона. Подписать договор купли-продажи нужно в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем формирования протокола электронного аукциона.

Средства, вырученные от продажи активов будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Напомним, В первом полугодии 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил около 234,7 млн грн возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков.