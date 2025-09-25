Недвижимость и кредиты: Фонд гарантирования продал активы Коминвестбанка на 21 млн грн с рекордной конверсией

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал первые результаты продаж активов АО "Коминвестбанк". Через систему Прозорро.Продажи уже проведено пять успешных аукционов на общую сумму почти 21 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

По словам директора департамента консолидированных продаж активов Александра Кульчицкого, конверсия превзошла все ожидания: 199% от балансовой стоимости и 120% от оценочной.

В среднем на каждый аукцион приходило три участника. Наибольший интерес вызвали объекты недвижимости, где конверсия достигла 127%, в то время как для кредитов этот показатель составил 74%.

Среди самых успешных продаж:

помещение бывшего отделения банка в центре Рахова, где цена выросла с 4,7 млн грн до 8 млн грн;

право требования по кредиту производителя виноградных вин, которое было выкуплено за 70% от стартовой цены;

нежилое помещение в Берегово площадью 75,2 кв. м, что подорожало на аукционе с 2,9 млн. грн. до 3,6 млн. грн.

В общей сложности из пяти успешных аукционов три касались недвижимости и два — прав требования по кредитам. Все средства за лоты уже перечислены.

Впереди новые торги, на которые выставят:

право требования по кредиту производителя меховых изделий из Ивано-Франковской области с залогом в виде производственных помещений и оборудования;

земельный участок площадью 1,7 га в Закарпатье;

право требования по кредитному договору с обеспечением в виде четырех теплиц в Киевской области;

нежилое помещение площадью более 140 кв. м в центре Днепра.

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица, за исключением заемщиков и поручителей по выставленным договорам, а также лиц, связанных с государством-агрессором или подсанкционным.

Все вырученные средства направляются на расчет с кредиторами банка.

Напомним, 4 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоялся аукцион по продаже объекта коммерческой недвижимости в историческом центре Ужгорода - помещение бывшего отделения Коминвестбанка и основные средства. Стартовая цена лота – 10,77 млн. грн.