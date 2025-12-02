Запланована подія 2

На продажу выставлены активы восьми банков-банкротов более чем на 644 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

человек, документы
На аукцион выставлены активы 8 банков-банкротов. / Freepik

На этой неделе в системе "Prozorro.Продажи" запланирована реализация активов сразу 8 банков, находящихся в процессе ликвидации Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 644,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Большую часть предложения представляют права требования по кредитам, а также объекты недвижимого имущества и основные средства. Общая структура активов, запланированных к продаже на этой неделе, выглядит следующим образом:

  • права требования по кредитам - 423,6 млн грн;
  • недвижимое имущество и основные средства – 191,4 млн грн;
  • дебиторская задолженность - 29,4 млн грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 489,7 млн грн. Из них с начальной ценой 303 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и на 157,4 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства. За 29,4 млн грн на аукцион выставлена дебиторская задолженность;
  • АО "МР Банк" – на общую сумму 97,3 млн грн, из них с начальной ценой 85,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и на сумму 11,4 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества. Дебиторская задолженность перед банком продается с 0,02 млн грн.;
  • АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 28,7 млн грн, из них с начальной ценой 24,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 4,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, транспортные средства и другие основные средства;
  • ПАО "КСГ Банк"   – с начальной ценой 14,1 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество и основные средства банка;
  • АО "Банк Сич" – на общую сумму 8,4 млн грн, из них с начальной ценой 7,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,6 млн грн – основные средства;
  • АО "Мегабанк" – на общую сумму 4,1 млн грн, из них с начальной ценой 2,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 1,7 млн грн – объекты недвижимого имущества;
  • АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,9 млн грн на продажу выставлены основные средства;
  • АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 0,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

Средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Напомним, в течение недели, с 24 по 28 ноября, в государственной электронной системе "Prozorro.Продажи" состоялись аукционы по реализации активов семи банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Автор:
Татьяна Ковальчук