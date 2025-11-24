На продаж виставлено активи семи банків-банкрутів на 578,1 млн грн: яке майно піде з молотка

Впродовж тижня, з 24 по 28 листопада, у державній електронній системі "Prozorro.Продажі" заплановано реалізацію активів семи банків, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 578,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Структура активів, виставлених на продаж:

411,0 млн грн — права вимоги за кредитами;

137,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна та основні засоби;

29,4 млн грн — дебіторська заборгованість перед банками.

Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами ліквідованих банків.

Перелік банків та обсяги активів

Цього тижня відбудуться торги активами таких банків:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 416,2 млн грн Найбільший лот — права вимоги за кредитами (303,0 млн грн), нерухомість (83,8 млн грн), а також дебіторська заборгованість (29,4 млн грн) ;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 105,1 млн грн. Сюди входять права вимоги за кредитами (85,9 млн грн) та об'єкти нерухомого майна (19,2 млн грн) ;



АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 28,7 млн грн. Продаються нерухоме майно, транспортні засоби та основні засоби (17,0 млн грн), а також права вимоги за кредитами (11,7 млн грн);

АТ "Банк Січ"– на продаж виставлено права вимоги за кредитами за початковою ціною 7,8 млн грн;

АТ "Мегабанк" – на загальну суму 4,4 млн грн (права вимоги за кредитами та нерухоме майно);

АТ "Банк Форвард" – на продаж виставлено основні засоби за початковою ціною 1,9 млн грн.

Детальніше ознайомитися з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів у розділі "Продаж активів".

Нагадаємо, у жовтні в системі "Prozorro.Продажі" відбувся продаж активів 8 банків, які перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів (ФГВФО). Загальна початкова ціна реалізації всіх лотів становила 520,7 млн грн.