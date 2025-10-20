Активи восьми банків-банкрутів на 520,7 млн грн виставлено на аукціон: яке майно піде з молотка

Протягом цього тижня (з 20 по 24 жовтня) у системі "Prozorro.Продажі" запланований продаж активів 8 банків, які перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів (ФГВФО). Загальна початкова ціна реалізації всіх лотів становить 520,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.

Структура активів, виставлених на продаж:

341,9 млн грн – права вимоги за кредитами;

169,1 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби;

8,5 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;

1,2 млн грн – цінні папери.

Упродовж тижня відбудуться торги активами таких фінансових установ:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 438,3 млн грн. Із них із початковою ціною 317,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та ціною 111,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, за 7,6 млн грн на аукціон виставлено дебіторську заборгованість, а цінні папери торгуватимуться за 1,2 млн грн;

– на загальну суму 438,3 млн грн. Із них із початковою ціною 317,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та ціною 111,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, за 7,6 млн грн на аукціон виставлено дебіторську заборгованість, а цінні папери торгуватимуться за 1,2 млн грн; АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 62,7 млн грн, із них із початковою ціною 48,5 млн грн продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортний засіб та інші основні засоби. Крім того, за ціною 14,2 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 62,7 млн грн, із них із початковою ціною 48,5 млн грн продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортний засіб та інші основні засоби. Крім того, за ціною 14,2 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитами; АТ "МР Банк" – на загальну суму 9,0 млн грн, із них із початковою ціною 6,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 2,4 млн грн –основні засоби;

– на загальну суму 9,0 млн грн, із них із початковою ціною 6,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 2,4 млн грн –основні засоби; АТ "Мегабанк" – на загальну суму 3,7 млн грн, із них на суму 3,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,5 млн грн – об’єкт нерухомості;

– на загальну суму 3,7 млн грн, із них на суму 3,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,5 млн грн – об’єкт нерухомості; АТ "Банк Січ" – із початковою ціною 3,6 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 3,6 млн грн на продаж виставлено основні засоби; ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 2,3 млн грн, із них із початковою ціною 2,2 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, та за 0,03 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 2,3 млн грн, із них із початковою ціною 2,2 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, та за 0,03 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 0,7 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість;

– із початковою ціною 0,7 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 0,5 млн грн, із них із початковою ціною 0,3 млн грн на продаж виставлено транспортний засіб, та за 0,2 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

Нагадаємо, у січні – вересні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив кредиторам ліквідованих банків понад 3,35 млрд грн. Майже половина суми направлена державі як кредитору 9-ї черги.