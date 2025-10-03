Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд гарантування вкладів у серпні залучив майже 1,9 млрд грн до банків, що ліквідуються

гривні
ФГВФО у серпні залучив майже 1,9 млрд грн / Depositphotos

У серпні 2025 року сума надходжень до банків, які перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склала майже 1,9 млрд грн

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Найбільшу частку надходжень — 1,84 млрд грн — забезпечили кошти з кореспондентських рахунків АТ "Промінвестбанк".

Раніше фонд довів приналежність цих коштів державі Україна, вивільнив їх з-під санкційного блокування і повернув банку близько 44 млн доларів США. Відповідно до рішення РНБО ці кошти були перераховані до державного бюджету.

Крім того, у серпні:

  • 34,7 млн грн надійшло від погашення кредитів;
  • 16,8 млн грн — від реалізації активів;
  • 5,5 млн грн — від доходів за цінними паперами;
  • 2,6 млн грн — від оренди майна.

Від початку 2025 року загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються фондом, перевищила 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію Промінвестбанк (що належав російській держкорпорації "ВЭБ.РФ") та "Міжнародний резервний банк" (дочірню структуру Сбєрбанку Росії). 

Під час ліквідації Промінвестбанку було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon (США) розміщувалося близько 2 млн доларів США та понад 36,6 млн євро, які у 2022 році були заблоковані через санкції США проти "ВЭБ.РФ".

Автор:
Тетяна Гойденко