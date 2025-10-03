Фонд гарантування вкладів у серпні залучив майже 1,9 млрд грн до банків, що ліквідуються

У серпні 2025 року сума надходжень до банків, які перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, склала майже 1,9 млрд грн

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Найбільшу частку надходжень — 1,84 млрд грн — забезпечили кошти з кореспондентських рахунків АТ "Промінвестбанк".

Раніше фонд довів приналежність цих коштів державі Україна, вивільнив їх з-під санкційного блокування і повернув банку близько 44 млн доларів США. Відповідно до рішення РНБО ці кошти були перераховані до державного бюджету.

Крім того, у серпні:

34,7 млн грн надійшло від погашення кредитів;

16,8 млн грн — від реалізації активів;

5,5 млн грн — від доходів за цінними паперами;

2,6 млн грн — від оренди майна.

Від початку 2025 року загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються фондом, перевищила 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію Промінвестбанк (що належав російській держкорпорації "ВЭБ.РФ") та "Міжнародний резервний банк" (дочірню структуру Сбєрбанку Росії).

Під час ліквідації Промінвестбанку було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon (США) розміщувалося близько 2 млн доларів США та понад 36,6 млн євро, які у 2022 році були заблоковані через санкції США проти "ВЭБ.РФ".