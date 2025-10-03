Фонд гарантирования вкладов в августе привлек почти 1,9 млрд грн в ликвидируемые банки

В августе 2025 года сумма поступлений в банки, находящиеся в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила почти 1,9 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Наибольшую долю поступлений – 1,84 млрд грн – обеспечили средства с корреспондентских счетов АО "Проминвестбанк".

Ранее фонд доказал принадлежность этих средств государству Украина, высвободил их из-под санкционного блокирования и вернул банку около 44 млн. долларов США. Согласно решению СНБО, эти средства были перечислены в государственный бюджет.

Кроме того, в августе:

34,7 млн. грн. поступило от погашения кредитов;

16,8 млн грн - от реализации активов;

5,5 млн грн - от доходов по ценным бумагам;

2,6 млн грн - от аренды имущества.

С начала 2025 года общая сумма поступлений в ликвидируемые фондом банки превысила 4,3 млрд грн.

Напомним, 25 февраля 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и отправил в ликвидацию Проминвестбанк (принадлежавший российской госкорпорации "ВЭБ.РФ") и "Международный резервный банк" (дочернюю структуру Сбербанка России).

В ходе ликвидации Проминвестбанка было установлено, что на его корреспондентском счете в Bank of New York Mellon (США) размещалось около 2 млн. долларов США и более 36,6 млн. евро, которые в 2022 году были заблокированы из-за санкций США против "ВЭБ.РФ".