Активы восьми банков-банкротов на 520,7 млн грн выставлены на аукцион: какое имущество уйдет с молотка

В течение этой недели (с 20 по 24 октября) в системе "Prozorro.Продажи" запланирована продажа активов 8 банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Общая начальная цена реализации всех лотов составляет 520,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Вырученные от продажи средства будут направлены на расчет с кредиторами банков.

Структура активов, выставленных на продажу:

341,9 млн грн – права требования по кредитам;

169,1 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства;

8,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

1,2 млн грн – ценные бумаги.

В течение недели пройдут торги активами таких финансовых учреждений:

ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 438,3 млн грн. Из них с начальной ценой 317,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и ценой 111,6 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, за 7,6 млн грн на аукцион выставлена дебиторская задолженность, а ценные бумаги будут торговаться за 1,2 млн грн;

Напомним, в январе-сентябре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил кредиторам ликвидированных банков более 3,35 млрд грн. Почти половина суммы направлена государству в качестве кредитора 9-й очереди .