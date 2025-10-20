Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Активы восьми банков-банкротов на 520,7 млн грн выставлены на аукцион: какое имущество уйдет с молотка

аукцион, мужчина, молоток
На торги выставлены активы 8 банков Украины. / Freepik

В течение этой недели (с 20 по 24 октября) в системе "Prozorro.Продажи" запланирована продажа активов 8 банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Общая начальная цена реализации всех лотов составляет 520,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Вырученные от продажи средства будут направлены на расчет с кредиторами банков.

Структура активов, выставленных на продажу:

  • 341,9 млн грн – права требования по кредитам;
  • 169,1 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства;
  • 8,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • 1,2 млн грн – ценные бумаги.

В течение недели пройдут торги активами таких финансовых учреждений:

  • ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 438,3 млн грн. Из них с начальной ценой 317,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и ценой 111,6 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, за 7,6 млн грн на аукцион выставлена дебиторская задолженность, а ценные бумаги будут торговаться за 1,2 млн грн;
  • АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 62,7 млн грн, из них с начальной ценой 48,5 млн грн продажи выставлены объекты недвижимого имущества, транспортное средство и другие основные средства. Кроме того, по цене 14,2 млн грн будут торговаться права требования по кредитам;
  • АО "МР Банк" – на общую сумму 9,0 млн грн, из них с начальной ценой 6,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 2,4 млн грн – основные средства;
  • АО "Мегабанк" – на общую сумму 3,7 млн грн, из них на сумму 3,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,5 млн грн – объект недвижимости;
  • АО "Банк Сич" – с начальной ценой 3,6 млн грн на продажу выставлены основные средства;
  • ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 2,3 млн грн, из них с начальной ценой 2,2 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества и за 0,03 млн грн – права требования по кредитам;
  • АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 0,7 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность;
  • АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 0,5 млн грн, из них с начальной ценой 0,3 млн грн на продажу выставлено транспортное средство и за 0,2 млн грн – дебиторскую задолженность перед банком.

Средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Напомним, в январе-сентябре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил кредиторам ликвидированных банков более 3,35 млрд грн. Почти половина суммы направлена государству в качестве кредитора 9-й очереди .

Автор:
Татьяна Ковальчук