Тигипко объединит ТАСкомбанк и Идея Банк и готов продать акции monobank

Основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко продолжает инвестировать в проект monobank на базе Универсал Банка, но готов к его частичной продаже. А после объединения недавно приобретенного Идея Банка с ТАСкомбанком будет рассматривать возможность покупки страховых компаний.

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Как сообщает Delo.ua, об этом Тигипко заявил на форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Тигипко готов продать акции monobank

Тигипко отметил, что знает, сколько стоит проект mono, состоящий из ООО «Финтех Бенд» и Универсал Банка, поэтому во время войны готов продать лишь незначительную долю банка – до 10% – «очень мощному» инвестору.

«Только для того, чтобы после того, когда станет ситуация иной, когда инвестиционный климат в стране будет другой, когда спрос на финансовые активы – а это будет первый интересующий инвесторов спрос – тогда мы могли бы допродать», – пояснил Тигипко.

Он добавил, что пока не получал предложений по покупке доли в Универсал Банке, и считает, что ни один украинский инвестор не в состоянии ее приобрести.

«Предложений о покупке доли mono к нам не поступало, ни один украинский инвестор не сможет купить его долю», – подчеркнул владелец группы ТАС.

ТАСкомбанк поглотит Идея Банк

Тигипко рассказал, что планируется слияние ТАСкомбанка и Идея Банка. Он напомнил, что Идея Банк фокусировался преимущественно на розничном сегменте, тогда как у ТАСкомбанка есть сильные позиции в корпоративном секторе, поэтому их объединение позволит создать мощное универсальное финансовое учреждение.

По его словам, определенная экономия будет достигнута на расходах банков, а основное преимущество будет заключаться в синергии между направлениями деятельности.

Тигипко подчеркнул, что после покупки Идея Банк рассчитывает на 35-40% доходности на инвестированный капитал уже в текущем году.

По данным НБУ, по состоянию на апрель 2025 года ТАСкомбанк занимал 15-ю позицию среди 60 банков по размеру общих активов – 45,9 млрд грн (1,2%), тогда как Идея Банк – 27 с активами в 12 млрд грн (0,3%).

Соглашение на $36,5 млн: Тигипко стал новым владельцем Идея Банка

Польская компания Getin Holding SA 23 апреля успешно завершила продажу 100% акций львовского Идея Банка. Покупателем выступила кипрская Alkemi Limited, входящая в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.

Согласно условиям соглашения, Getin Holding получил за пакет акций Идея Банка сумму, эквивалентную $36,5 млн.

В октябре 2024 года, правление Getin и группа "ТАС" Тигипко подписали договор купли-продажи "Идея Банка" .

Процесс приобретения Идея Банка затянулся из-за проверки документов НБУ.