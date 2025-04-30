Компания Тигипко строит в Черновицкой области завод по производству сока

В селе Коболчин Черновицкой области начинается реализация крупного инвестиционного проекта — строительства завода по производству концентрированных соков "Интерджус Буковина". Новое предприятие сможет ежедневно перерабатывать до 1,5 тысяч тонн фруктового сырья.

Об этом сообщил глава Черновицкого областного совета Алексей Бойко.

Основная продукция – концентрированный яблочный сок, а также соки из местных ягод: малины, вишни, черешни, слив.

Фруктовое сырье планируется закупать у фермерских хозяйств Черновицкой области и соседних регионов, что должно стать существенной поддержкой для местных сельхозпроизводителей. Завод станет частью индустриального парка площадью около 12 гектаров, где предусмотрено создание складских помещений, очистных и сушильных сооружений, административных зданий и транспортной инфраструктуры.

Строительство координирует инициативная кампания "Фруктовая индустрия". Кроме соков предприятие также будет производить биогаз из отходов переработки фруктов — его планируют использовать для обогрева зданий в общине. Это позволит снизить энергетическую зависимость и повысить экологичность производства.

Запуск производства намечен до конца 2025 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы — оформление документации и получение разрешительных документов. Ожидается, что проект создаст около 150 рабочих мест и обеспечит стабильные поступления в местный бюджет. Это станет важным шагом к экономическому возрождению общества и региона в целом.

Отметим, что, согласно данным You Control, "Интерджус Буковина" входит в группу украинского политика и бизнесмена Сергея Тигипко "ТАС". Уставный капитал предприятия, зарегистрированный 5 лет назад, составляет 375 млн грн.

Добавим, в прошлом году Тигипко приобрел в Ковеле завод и элеватор на 40 тыс. т хранения. Также он планировал строительство заводов по переработке яблок на концентрат и вагоностроительный завод.