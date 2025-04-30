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Компанія Тігіпка будує в Чернівецькій області завод із виробництва соку

завод із виробництва соку
На Буковині збудують сучасний завод із виробництва соку / Чернівецька ОВА

У селі Коболчин Чернівецької області розпочинається реалізація великого інвестиційного проєкту — будівництва заводу з виробництва концентрованих соків "Інтерджус Буковина". Нове підприємство зможе щодня переробляти до 1,5 тисячі тонн фруктової сировини.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко.

Основна продукція — концентрований яблучний сік, а також соки з місцевих ягід: малини, вишні, черешні, слив.

Фруктову сировину планують закуповувати у фермерських господарств Чернівецької області та сусідніх регіонів, що має стати суттєвою підтримкою для місцевих сільгоспвиробників. Завод стане частиною індустріального парку площею майже 12 гектарів, де передбачено створення складських приміщень, очисних і сушильних споруд, адміністративних будівель і транспортної інфраструктури.

Будівництво координує ініціативна кампанія "Фруктова індустрія". Окрім соків, підприємство також вироблятиме біогаз з відходів переробки фруктів — його планують використовувати для обігріву будівель у громаді. Це дозволить зменшити енергетичну залежність і підвищити екологічність виробництва.

Запуск виробництва заплановано до кінця 2025 року. Наразі тривають підготовчі роботи — оформлення документації та отримання дозвільних документів. Очікується, що проєкт створить близько 150 робочих місць і забезпечить стабільні надходження до місцевого бюджету. Це стане важливим кроком до економічного відродження громади та регіону загалом.

Зауважимо, що згідно з даними You Control, "Інтерджус Буковина" входить в групу українського політика та бізнесмена Сергія Тігіпка "ТАС". Статутний капітал підприємства, яке було зареєстровано 5 років тому, становить 375 млн грн.

Додамо, минулого року Тігіпко придбав у Ковелі завод та елеватор на 40 тис. т зберігання. Також він планував будівництво заводів з переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу.

Автор:
Тетяна Гойденко