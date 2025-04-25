Новым владельцем monobank станет кипрская компания: что о ней известно

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Crestline Limited на получение контроля над ООО "Финтех Бенд", управляющей проектом monobank.

Соответствующее решение комитет принял 24 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Про "Финтех Бенд"

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

По данным YouControl, кипрская Crestline Limited сейчас владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

Выручка "Финтех Бенд" в 2024 году сократилась в 1,5 раза – до 3,71 млрд грн, в то время как чистая прибыль – в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

Что известно о кипрской компании

В кипрском реестре одним из директоров Crestline Limited указан Александр Нагорняк, чье имя и фамилия совпадает с лицом, которое, согласно его странице в LinkedIn, работает в "Финтех Бенд" с 2016 года в должности Software Developer.

Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра – ООО "Эйси Диси Процессинг", которая на 93,351% принадлежит "Финтеху Бенду". В нем владельцами также выступают Гороховский, Рогальский, Кривенко и Букреева. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых, кроме прямой, составляет по 36,13%.

Как пишет "Интерфакс-Украина", эти данные о прямом и опосредованном участии Гороховского и Рогальского в обеих украинских компаниях позволяют предположить, что они и контролеры Crestline Limited, но официального подтверждения этого факта у агентства нет.

Отметим, что monobank второй раз подряд попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год, составленный изданием CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista.