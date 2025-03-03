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Visa убедила monobank перевести большинство клиентов на свою платежную систему

Visa убедила monobank перевести большинство клиентов на свою платежную систему
Иллюстрация: depositphotos

Компания Visa смогла убедить monobank перевести большинство своих клиентов на обслуживание именно через платежную систему. В Visa это объясняют "большей настойчивостью" своих сотрудников, лучше представивших свои решения.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказала региональная менеджер Visa в Украине Татьяна Черная.

Она отметила, что monobank не получал от Visa никаких эксклюзивных условий или более выгодных тарифов по сравнению с другими банками. По ее словам, платежная система просто смогла оперативно помочь банку внедрить необходимые решения, что и стало ключевым фактором выбора.

В то же время, Черная избежала ответа на вопрос, ведет ли Visa подобные переговоры с другими банками, заявив, что подобная информация остается конфиденциальной, пока о ней не сообщили официально.

Согласно данным Национального банка Украины, на конец 2024 года доля Visa на рынке платежных карт почти сравнялась с Mastercard и составила 48% против 51,6%. Для сравнения, в 2020 году Visa имела всего треть рынка. По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 28,48 млн активных карт Visa и 30,06 млн карт Mastercard.

Напомним, еще в октябре 2024 года некоторые держатели карт Mastercard в monobank получили уведомления в приложении о необходимости заменить карту на платежную систему Visa до конца года, ведь потом она перестанет работать.

Добавим, в 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн.

Автор:
Татьяна Гойденко