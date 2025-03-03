Visa переконала monobank перевести більшість клієнтів на свою платіжну систему

Компанія Visa змогла переконати monobank перевести більшість своїх клієнтів на обслуговування саме через її платіжну систему. У Visa це пояснюють "більшою наполегливістю" своїх співробітників, які краще представили свої рішення.

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" розповіла регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

Вона зазначила, що monobank не отримував від Visa жодних ексклюзивних умов чи вигідніших тарифів у порівнянні з іншими банками. За її словами, платіжна система просто змогла оперативно допомогти банку впровадити необхідні рішення, що й стало ключовим фактором вибору.

Водночас Чорна уникнула відповіді на питання, чи веде Visa подібні переговори з іншими банками, заявивши, що подібна інформація залишається конфіденційною, поки про неї не повідомили офіційно.

Згідно з даними Національного банку України, на кінець 2024 року частка Visa на ринку платіжних карток майже зрівнялася з Mastercard і становила 48% проти 51,6%. Для порівняння, у 2020 році Visa мала лише третину ринку. Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 28,48 млн активних карток Visa та 30,06 млн карток Mastercard.

Нагадаємо, ще в жовтні 2024 року деякі власники карток Mastercard у monobank отримали сповіщення у додатку про необхідність замінити картку на платіжну систему Visa до кінця року, адже потім вона перестане працювати.

Додамо, у 2024 році кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8,66 млрд, а їхня загальна сума – 6,58 трлн грн.