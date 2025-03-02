В українців на руках понад 54 млн активних платіжних карток, – Тетяна Чорна, Visa в Україні

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з віцепрезиденткою, регіональною менеджеркою Visa в Україні Тетяною Чорною.

Пані Тетяно, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення та під час перших місяців повномасштабної війни. Чи зробили б ви щось інакше? Чому саме?

– Напередодні та після початку повномасштабного вторгнення одним із ключових пріоритетів лідерської команди Visa було гарантувати безпеку співробітників. Ми запропонували працівникам можливість виїхати на захід країни або за кордон, оперативно розробили плани евакуації з різних регіонів України.

Завдяки злагодженій роботі українського офісу, підтримці глобальної безпекової команди та регіонального хабу в Дубаї нам вдалося захистити наших людей і водночас забезпечити безперервність бізнес-процесів. Попри те, що наша команда була розпорошена по різних містах чи навіть країнах, ми змогли ефективно працювати, 24/7 підтримуючи українські банки та партнерів, що стало нашим другим ключовим пріоритетом.

Що ще дуже важливо? З перших днів війни Visa зайняла чітку позицію на підтримку України. 5 березня 2022 року ми повністю припинили діяльність у Росії: картки Visa, випущені російськими банками, більше не працюють за межами РФ, а будь-які картки Visa, випущені за межами Росії, не обробляються на її території. Це рішення залишається чинним і сьогодні. Visa у повному обсязі дотримується всіх санкцій, що стосуються сфери нашої діяльності, включаючи ті, що запроваджені безпосередньо проти Росії.

Щоб підтримати український бізнес, ми також скасували внутрішні транзакційні комісії та призупинили дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках на кілька місяців.

Зрештою, ми у надзвичайно стислі терміни посприяли запуску PayPal в Україні, розширивши можливості фінансових операцій для українців, а також допомогли банкам мігрувати у хмарне рішення Visa Cloud Connect, що зменшило їхню залежність від фізичної інфраструктури, вразливої до руйнувань.

Чим відрізняється Visa в Україні напередодні вторгнення від Visa перших місяців великої війни, та від Visa зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку компанія зайшла чи вийшла від початку війни?

– З початку повномасштабного вторгнення наша робота не зупинялася ні на мить. Ми не згорнули жодного проєкту, і навіть у найскладніші моменти війни український хаб продовжував забезпечувати роботу всього регіону. Навпаки, повномасштабне вторгнення висвітлило нові можливості для зростання безготівкової економіки.

Попри війну, ми продовжили запуск інноваційних проєктів, які є унікальними не лише для України, а й для всього світу. Так, у серпні 2023 року Visa та ПриватБанк вперше у світі представили нову програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі Digital Authentication Framework (DAF), а вже у листопаді того ж року Україна стала сьомою країною у світі та третьою в Європі, де було запущено Tap to Pay on iPhone – рішення, що перетворює смартфон Apple на повноцінний платіжний термінал.

Крім того, під час війни Visa активно розвиває безконтактні платежі в громадському транспорті. Ми пишаємося запуском безконтактної оплати у міському транспорті Черкас, Києва, Львова та Львівської області.

Які найбільші уроки Visa в Україні отримала за останні три роки?

– Ключовим уроком, який ми винесли під час війни, є важливість гнучкості та адаптивності. Visa ще під час пандемії навчилася ефективно працювати в онлайн-режимі, тому перехід у цей формат під час війни не став викликом. Були розроблені механізми для оперативної трансформації бізнес-процесів та стратегій, що дозволило не просто реагувати на кризу, а й знаходити нові "точки росту".

Другий урок – це необхідність інвестицій у технології. Українська банківська система змогла вистояти завдяки доступу до глобальних технологічних ресурсів, і Visa продовжує вкладатися в рішення, що гарантують безперебійність роботи фінансової інфраструктури.

Ще одним важливим уроком стало поглиблення цінності довгострокових партнерств. Партнерство – це не просто реалізація одного проєкту, хай і дуже успішного, а формування міцних стосунків на десятиліття. Завдяки співпраці з НБУ, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та банками нам вдалося не лише зберегти темпи цифрової трансформації, а й впроваджувати нові технології, підтримувати фінансову систему та розширювати можливості для українського бізнесу.

Як змінився клієнт Visa в Україні від початку повномасштабної війни?

– Українські клієнти Visa продемонстрували безпрецедентну стійкість, адаптивність і прагнення до інновацій, попри масштабні виклики війни. Фінансовий сектор України не лише вистояв, а й показав здатність до швидкої трансформації, зберігаючи свою ефективність у складних умовах та продовжуючи впроваджувати інноваційні продукти.

На тлі невизначеності зріс запит на безпеку, на який ми відповіли, запропонувавши ще більший захист транзакцій.

Хоча ми спостерігали незначне «просідання» електронних платежів у перші місяці війни, Україна швидко повернулась до довоєнних обсягів витрат у торговельних мережах та інтернет-магазинах і навіть перевищила їх.

Важливо згадати підприємців. З початку повномасштабного вторгнення 64% МСБ тимчасово призупинили або згорнули свою діяльність, однак переважна більшість швидко відновилася: в кінці 2023 року лише біля 10% ризикували повністю припинити роботу.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює Visa в Україні?

– Ми бачимо майбутнє української платіжної сфери оптимістично. Частка безготівкових операцій на українському ринку продовжує зростати: станом на вересень 2024 року в Україні було понад 487 тис. активних POS-терміналів і понад 54 млн активних платіжних карток, понад 94% операцій із якими – безготівкові. Високий рівень проникнення електронних оплат у повсякденне життя українців відкриває для Visa широкий простір для впровадження та розширення наших платіжних рішень для банків, бізнесу та споживачів.

Український ринок демонструє виняткову стійкість та інноваційний потенціал навіть у найскладніших умовах, і ми впевнені, що ця тенденція буде зберігатися.