Бізнес на воєнні рейки допомогла поставити синергія компаній, - СЕО групи компаній DVL Михайло Шелемба

Повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю.

Цього разу — розмова з Михайлом Шелембою, СЕО групи компаній DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell).

Пане Михайле, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених в компанії під час перших місяців великої війни. Чи зробили б Ви зараз щось інакше?

Перші дні і місяці повномасштабного вторгнення для всіх нас були про одне – вистояти, тримати зв’язок для людей, допомагати ЗСУ.

По-перше, всі компанії групи DVL – Датагруп, Volia і lifecell – героїчними зусиллями своїх команд цілодобово працювали, аби забезпечувати роботу обладнання навіть у прифронтових зонах, відновлювати пошкоджену інфраструктуру, захищати мережі від ворожих кібератак.

Тоді лише за перші пів року Датагруп-Volia успішно відбила понад 1,5 тисячі DDoS атак на телекомунікаційну мережу України, найдовша з яких тривала майже 33 дні.

Для Датагруп і Volia ми прийняли важливе рішення не зупиняти, а навіть прискорити об’єднання мереж та їхню модернізацію, розпочату разом із компанією Cisco у 2021 році. Адже потреба у відмовостійкості мережі, резервуванні маршрутів, енергостійкості набула критичного значення.

Тож за 2022-2023 роки ми змогли повністю модернізувати IP-Core мережу і підвищили більш ніж удвічі відмовостійкість опорної мережі, на ключових ділянках пропускна здатність збільшилась в 10 разів.

Особливу увагу приділили енергонезалежності, на це було виділено понад 150 млн грн – автономну роботу обладнання зараз забезпечують сотні генераторів та тисячі акумуляторів.

Окрім того, компанія продовжила інвестувати у будівництво – як в Україні, так і за її межами. Запустили сучасний дата-центр (їх вже кілька по Україні), який дозволяє компаніям надійно зберігати та убезпечувати свої дані – це ще одна критична потреба воєнного часу, а також створили по мережі цілу низку резервних маршрутів, які забезпечують безперервність надання послуг в разі аварійних ситуацій.

Відновлення мереж Датагруп-Volia. Фото: DVL

Далі запровадили хмарне рішення в Європі та рішення для захисту від кіберзагроз від лідерів світового ринку. Усе це комплексно дає необхідну гнучкість та ширші можливості для забезпечення послугами фіксованого зв’язку навіть в умовах війни.

Щодо lifecell, то ще до лютого 2022 року компанія посилила кібербезпеку та вивезла критичне обладнання із зони ризику, аби забезпечити безперебійність роботи мережі. І надалі активно оптимізовувала інфраструктуру в різних областях, куди з гарячих точок евакуйовувалась велика кількість українців – потрібно було максимально розширювати ємність як 2G-зв’язку в понад 400 населених пунктах, так і послуги доступу до швидкісного мобільного інтернету 3/4G – це зробили у більш як у 100 населених пунктах.

Важливим рішенням було надавати багато базових послуг без додаткової плати, зокрема й в роумінгу, щоб абоненти залишалися на зв’язку з рідними та близькими. Коли ж ЗСУ звільняли від російських окупантів наші території, компанія оперативно відновлювала на них зв’язок, використовуючи супутникові рішення, спеціальні антени, що поширюють сигнал на більшу відстань. І аби люди швидше могли зв’язатись з рідними, нараховувала абонентам на деокупованих територіях пакети зв’язку без додаткової плати.

Така робота триває вже три роки і ми багато чому навчились за цей час, змогли поставити бізнес на воєнні рейки та враховувати фактор війни в усіх процесах.

Не менш важливі управлінські рішення були прийняті щодо команд – нам треба було зберегти і підтримати людей. Компанії не залишали співробітників у критичних обставинах, виплати зарплат продовжувалися навіть для тих, хто залишився на окупованих територіях. Допомагали виплатами та необхідним спорядженням мобілізованим працівникам, також тим, хто отримував поранення, підтримували родини.

І, звісно, надважливо було увесь цей час робити максимум для допомоги армії, населенню, державі. Так, ми передали ЗСУ чимало телекомунікаційного обладнання. Зокрема рації, репітери, приймачі, антени, обладнання для супутникового зв’язку й протидії кібератакам тощо. Лише від Датагруп-Volia надійшло такої допомоги на понад 8 млн доларів.

Окрім того, компанії відгукувались на звернення від військових і медиків – закуповували бронежилети, фінансували медичні місії на деокупованих територіях та ін. 50 млн грн компанії групи DVL спрямували на відновлення України через президентську краудфандингову платформу UNITED 24.

Допомагали херсонцям після злочинного підриву рф Херсонської ГЕС та Охматдиту, що постраждав внаслідок ракетної атаки. Забезпечували безкоштовним інтернетом цивільні бомбосховища, школи та гуманітарні центри. Діяла програма із забезпечення стабільним зв’язком пунктів незламності.

Зруйнована обстрілом телеком-вежа. Фото: пресслужба DVL

Зараз найбільший фокус уваги – допомога пораненим і дітям. Компанії системно співпрацюють із БО БФ «Центр спасіння життя», який вивозить з лінії фронту важкопоранених військових і допомагає з реабілітацією воїнам з ампутаціями – щомісяця перераховуємо для цього 1 млн грн.

А також продовжуємо допомагати дітям-сиротам війни в межах власного проєкту "Наші діти" – зараз під його опікою вже 207 дітей від 0 до 18 років, які щомісяця отримують 10 тис грн допомоги на нагальні потреби, а також психологічну, юридичну, соціальну та іншу підтримку. 86 дітей під опікою Датагруп-Volia, 70 - lifecell, решті допомагають партнери проєкту.

Загалом на кінець 2024 року Датагруп-Volia та lifecell разом спрямували понад 460 млн гривень на фінансування критично важливих ініціатив. Ми щиро вважаємо, що все це – інвестиції в наше майбутнє. І це зараз мають робити всі, адже мова йде про існування українців та України.

Чим відрізняють компанії групи DVL напередодні вторгнення - від того, якими вони були у перші місяців великої війни та якими є зараз, на початку 2025-го?

До вторгнення lifecell швидко зростав: за кілька років до повномасштабного вторгнення оператор збільшив кількість базових станцій майже на 30% по всій Україні.

З 24 лютого пріоритети змінилися – головним завданням було забезпечити стабільний зв'язок. Інженери компанії разом з підрядниками відновлювали пошкоджені базові станції, будували нові у місцях масової міграції, а з кінця 2022 року компанія почала активно інвестувати в енергонезалежність.

За три роки побудовано та модернізовано 7437 базових станцій, а 4G-зв'язок з'явився у майже 3000 населених пунктах, зокрема у прифронтових територіях, де потреба у зв'язку була найгострішою.

За останні кілька років lifecell інвестував 1,5 млрд грн у резервне живлення мережі. І зараз вкладає ще пів мільярди, встановлюючи нові літієві батареї у всіх регіонах країни. Загалом станом на зараз ми маємо 48 тис таких батарей, 27 тис з яких вже встановлена на наших базових станціях, а решта продовжує встановлюватися прямо зараз.

Встановлення нових батарей набазовій станції. Фото: пресслужба DVL

Ми також отримали нові частоти, що дозволяють нам розширити ємність мережі й поліпшити якість зв'язку для наших абонентів. Важливим кроком стало впровадження технології VoLTE напередодні повномасштабного вторгнення, що підвищує якість голосових дзвінків і скорочує час встановлення з'єднання.

Датагруп-Volia докорінно відрізняється зараз від компанії, якою була до 2022 року через проведену модернізацію об’єднаної мережі та підвищення її енергостійкості. І ми продовжуємо вдосконалюватись – вже другий рік проводимо масштабне будівництво енергонезалежної GPON-мережі одразу в кількох великих містах України – Києві, Вінниці, Львові, Харкові.

З травня 2024 року змогли побудувати такі лінії для понад 180 тисяч квартир. Це надважливий проєкт в умовах постійної загрози блекаутів внаслідок російських обстрілів. Цьогоріч будівництво охопить і Дніпро, а також точкова модернізація мережі під GPON проходить і в інших містах та населених пунктах України. Для нас це точно не про прибутковий проєкт, але він про економію на енерговитратах. Перехід на PON допоможе знизити загальне споживання електроенергії на 3 МВт і нам, і споживачам.

І, безумовно, найбільш знаковою подією стало придбання французьким інвестором у вересні 2024-го року компаній Датагруп-Volia і lifecell з їхнім подальшим об’єднанням – NJJ Holding Ксав'є Ніеля став власником об’єднаної групи компаній DVL. Придбання lifecell та Датагруп-Volia – угода десятиріччя та перша значуща інвестиція в українську економіку та телеком-інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення.

І на мою думку, це стало хорошим сигналом для інших потенційних інвесторів, що в Україну можна і потрібно вкладати кошти зараз, не очікуючи кінця війни. Наш народ вже неодноразово довів, що здатен не лише виборювати свою Перемогу на полі бою, а й попри всі погані прогнози вести бізнес, розвивати його, підтримувати країну у скрутні часи.

Синергія компаній дала нам можливість створити найбільшу об'єднану мережу України: 22 000 км магістралей та 25 000 км оптичних ліній в містах. Завдяки об'єднанню ми змогли оптимізувати витрати, збільшити швидкість реагування на аварійні ситуації, покращити якість послуг для кінцевих споживачів, і вже за кілька місяців розробити й запропонувати нашим клієнтам першу конвергентну пропозицію 3 в 1 – тарифний план “Лайфсет”, який включає телебачення, мобільний зв’язок та інтернет.

Які найбільші уроки компанії групи DVL отримали за останні три роки?

Головний урок – стратегічна гнучкість та розвиток попри все. Війна навчила нас швидко ухвалювати рішення, мінімізувати бюрократію та оптимізувати бізнес-процеси. Ми побачили, що команда – наш найбільший актив, професіоналізм і мотивація кожного нашого працівника мала вирішальне значення, зокрема в перші місяці війни, коли нам треба було встояти і надавати зв’язок людям навіть за надскладних умов.

Інший важливий урок – синергія. Об'єднання компаній в групі DVL дало нам новий масштаб і можливості для інновацій. Це не лише про технології, а й про соціальну відповідальність. Ми продовжуємо допомагати ЗСУ, підтримуємо дітей-сиріт війни, відновлюємо зруйновану інфраструктуру та забезпечуємо українців зв'язком у будь-яких умовах.

Ще один важливий висновок – критична роль енергонезалежності. Інвестиції у резервне живлення та альтернативні джерела енергії дозволяють нам забезпечувати зв'язок навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Як змінився клієнт компаній групи DVL від початку повномасштабної війни?

- З боку клієнтів важливим фактором вибору постачальника послуг стала здатність оператора забезпечувати безперервний зв'язок у критичних ситуаціях, працювати під час знеструмлень – це стосується як індивідуальних клієнтів, так і бізнесу.

Також зросла популярність eSIM і використання кількох SIM-карт для резервного зв'язку, особливо серед мешканців прифронтових зон. Клієнтам потрібна гнучкість і прикладом цього стала можливість використання національного роумінгу, який оператори запровадили на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

Оскільки багато українців почали працювати віддалено, зростав попит на мобільний інтернет, зокрема у роумінгу, та енергостійкий фіксований інтернет. Наприклад, лише за останній рік споживання 4G-трафіку в мережі lifecell зросло на 11%.

Росте попит на комплексні послуги: мобільний зв'язок, домашній інтернет, телебачення та додаткові сервіси, об'єднані в одному пакеті.

Спостерігаємо і зростання інтересу до рішень для віддаленої роботи, кібербезпеки та хмарних сервісів. Корпоративні клієнти очікують комплексного підходу: від підключення до розробки індивідуальних ІТ-рішень.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку цифрових технологій?

Майбутнє за конвергентними послугами та цифровими екосистемами. Споживачі очікують від нас комплексних рішень – від зв'язку до розваг і послуг для дому – за оптимальну вартість. Крім того, зростатиме попит на послуги Big Data, кібербезпеку та хмарні рішення.

Інфраструктура також змінюється: розвиток оптичних мереж, підготовка до 5G та забезпечення енергонезалежності залишаються ключовими напрямами. Ми бачимо потенціал у регіональному розвитку – важливо розширювати покриття і модернізовувати мережі, аби забезпечити якісний зв'язок навіть у найвіддаленіших куточках України. Також важливою стане персоналізація послуг завдяки аналізу великих даних – це дозволить краще відповідати на потреби клієнтів.

Але головне зараз для України і для нас всіх – об’єднуватись і вистояти у війні, пам’ятати про наших захисників і допомагати їм всім, чим можемо, досягати миру на вигідних для України умовах. Тільки тоді ми зможемо повноцінно жити й працювати в нашій країні і на її благо.