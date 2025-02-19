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Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"

Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"
Було здійснено шахрайську розсилку через Viber.

Хакери зламали акаунти провайдера "Ланет" та здійснили провокаційну розсилку про перехід під "російську юрисдикцію".

Про це повідомляє пресслужба провайдера на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про хакерську атаку

Зазначається, що були зламані офіційні акаунти провайдера в X (Twitter) і здійснено шахрайську розсилку через Viber з використанням альфа-імені.

Зараз доступ до акаунтів відновлений, а розсилку зупинено. Втручання у внутрішні системи компанії чи мережу не відбулося, а аномалій не виявлено. Всі служби працюють у посиленому режимі та здійснюють моніторинг ситуації, повідомили в пресслужбі.

Компанія просить не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, що можуть надходити від імені їхніх акаунтів.

Фото 2 — Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"

Що відомо про розсилку 

Частина абонентів увечері в середу отримали повідомлення про те, що провайдер нібито переходить під "російську юрисдикцію" і нібито пов'язані з цим невеликі неполадки в роботі, повідомляє dev.ua.

Зокрема, смс-повідомлення були провокативного змісту, у яких стверджувалося, що українські оператори зв’язку, нібито за погодженням Путіна та президента США Дональда Трампа, переходять під російську юрисдикцію. Це сталося після масштабного обстрілу Одеси.

Фото 3 — Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"
Фото 4 — Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"
Довідково

Мережа "Ланет" — лідер гігабітного інтернету, що надає енергонезалежний зв’язок у шести областях України, зокрема, в Києві. Вона входить у трійку найбільших операторів кабельного телебачення та займає 5 місце серед найбільших інтернет-провайдерів країни.  

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Автор:
Ольга Опенько