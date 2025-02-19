Фальшиві заяви про зміну юрисдикції: хакери зламали провайдера "Ланет"

Хакери зламали акаунти провайдера "Ланет" та здійснили провокаційну розсилку про перехід під "російську юрисдикцію".

Про це повідомляє пресслужба провайдера на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про хакерську атаку

Зазначається, що були зламані офіційні акаунти провайдера в X (Twitter) і здійснено шахрайську розсилку через Viber з використанням альфа-імені.

Зараз доступ до акаунтів відновлений, а розсилку зупинено. Втручання у внутрішні системи компанії чи мережу не відбулося, а аномалій не виявлено. Всі служби працюють у посиленому режимі та здійснюють моніторинг ситуації, повідомили в пресслужбі.

Компанія просить не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, що можуть надходити від імені їхніх акаунтів.

Що відомо про розсилку

Частина абонентів увечері в середу отримали повідомлення про те, що провайдер нібито переходить під "російську юрисдикцію" і нібито пов'язані з цим невеликі неполадки в роботі, повідомляє dev.ua.

Зокрема, смс-повідомлення були провокативного змісту, у яких стверджувалося, що українські оператори зв’язку, нібито за погодженням Путіна та президента США Дональда Трампа, переходять під російську юрисдикцію. Це сталося після масштабного обстрілу Одеси.

Довідково

Мережа "Ланет" — лідер гігабітного інтернету, що надає енергонезалежний зв’язок у шести областях України, зокрема, в Києві. Вона входить у трійку найбільших операторів кабельного телебачення та займає 5 місце серед найбільших інтернет-провайдерів країни.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.