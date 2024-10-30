Викрадають кошти за годину: хакери атакують бухгалтерів українських підприємств

В Україні зафіксували нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Зазначається, що зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.

"Ці листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього", - наголошують у Держспецзв'язку.

У відомстві нагадують, що описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050.

"В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування", - підкреслюють в Держспецзв'язку.

Повідомляється, що у деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години.

У Держспецзв'язку закликають звертатися до урядової команди CERT-UA, якщо якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки, за електронною адресою [email protected].

Раніше повідомлялося, що у месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку “Резерв+” з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення Meduza Stealer, яке здійснює викрадення файлів.