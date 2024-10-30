Крадут деньги за час: хакеры атакуют бухгалтеров украинских предприятий

В Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие уведомления Государственной налоговой службы Украины.

"Эти письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис, на котором размещен архив. Открытие его содержимого приведет к установке на компьютере вредоносной программы, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к нему", — отмечают в Госспецсвязи.

В ведомстве напоминают, что описанная активность финансово мотивирована и осуществляется группировкой UAC-0050.

"В зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания", – подчеркивают в Госспецсвязи.

Сообщается, что в некоторых случаях, от момента поражения до похищения средств может проходить не более часа.

В Госспецсвязи призывают обращаться к правительственной команде CERT-UA, если подозреваете, что могли стать жертвами атаки, по электронному адресу [email protected].

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения "Резерв+" с целью распространения вредоносного программного обеспечения Meduza Stealer, производящего похищение файлов.