Фальшивые заявления об изменении юрисдикции: хакеры взломали провайдера "Ланет"

Хакеры взломали аккаунты провайдера "Ланет" и совершили провокационную рассылку о переходе под "российскую юрисдикцию".

Об этом сообщает пресс-служба провайдера на своей странице в Facebook.

Что известно о хакерской атаке

Отмечается, что были сломаны официальные аккаунты провайдера в X (Twitter) и совершена мошенническая рассылка через Viber с использованием альфа-имени.

В настоящее время доступ к аккаунтам восстановлен, а рассылка остановлена. Вмешательство во внутренние системы компании или сеть не произошло, а аномалий не обнаружено. Все службы работают в усиленном режиме и осуществляют мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе.

Компания просит не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени их аккаунтов.

Что известно о рассылке

Часть абонентов вечером в среду получили уведомление о том, что провайдер якобы переходит под "российскую юрисдикцию" и якобы связаны с этим небольшие неполадки в работе, сообщает dev.ua.

В частности, смс-сообщения были провокационными, в которых утверждалось, что украинские операторы связи, якобы по согласованию Путина и президента США Дональда Трампа, переходят под российскую юрисдикцию. Это произошло после масштабных обстрелов Одессы.

Справочно

Сеть "Ланет" — лидер гигабитного интернета, предоставляющего энергонезависимую связь в шести областях Украины, в частности, в Киеве. Она входит в тройку крупнейших операторов кабельного телевидения и занимает 5-е место среди крупнейших интернет-провайдеров страны.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время.