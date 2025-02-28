Бизнес на военные рельсы помогла поставить синергия компаний, – СЕО группы компаний DVL Михаил Шелемба

Полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года полномасштабной войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блицинтервью.

На этот раз – разговор с Михаилом Шелембой, СЕО группы компаний DVL («Датагруп», «Воля» и lifecell).

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых в компании во время первых месяцев войны. Сделали ли бы Вы что-то иначе?

Первые дни и месяцы полномасштабного вторжения для всех нас были об одном – выстоять, удержать связь для людей, помогать ВСУ.

Во-первых, все компании группы DVL – Датагруп, Volia и lifecell – героическими усилиями своих команд круглые сутки работали, чтобы обеспечивать работу оборудования даже в прифронтовых зонах, восстанавливать поврежденную инфраструктуру, защищать сети от вражеских кибератак.

Тогда только за первые полгода Датагруп-Volia успешно отразила более 1,5 тысячи DDoS атак на телекоммуникационную сеть Украины, самая длинная из которых длилась почти 33 дня.

Для Датагруп и Volia мы приняли важное решение не останавливать и даже ускорить объединение сетей и их модернизацию, начатую вместе с компанией Cisco в 2021 году. Ведь потребность в отказоустойчивости сети, резервировании маршрутов, энергостойкости приобрела критическое значение.

За 2022-2023 годы мы смогли полностью модернизировать IP-Core сеть и повысили более чем вдвое отказоустойчивость опорной сети, на ключевых участках пропускная способность увеличилась в 10 раз.

Особое внимание было уделено энергонезависимости, на это было выделено более 150 млн грн – автономную работу оборудования сейчас обеспечивают сотни генераторов и тысячи аккумуляторов.

Кроме того, компания продолжила инвестировать в строительство как в Украине, так и за ее пределами. Запустили современный дата-центр (их уже несколько по Украине), который позволяет компаниям надежно хранить и охранять свои данные – это еще одна критическая потребность военного времени. А также создали в Сети целый ряд резервных маршрутов, обеспечивающих непрерывность предоставления услуг при аварийных ситуациях.

Восстановление сетей Датагруп-Volia. Фото: DVL

Далее ввели облачное решение в Европе и решение для защиты от киберугроз от лидеров мирового рынка. Все это комплексно дает необходимую гибкость и более широкие возможности для обеспечения услуг фиксированной связи даже в условиях войны.

Что касается lifecell, то еще до февраля 2022 компания усилила кибербезопасность и вывезла критическое оборудование из зоны риска, чтобы обеспечить бесперебойность работы сети. И дальше активно оптимизировала инфраструктуру в разных областях, куда с горячих точек эвакуировалось большое количество украинцев – нужно было максимально расширять емкость как 2G-связи в более чем 400 населенных пунктах, так и услуги доступа к скоростному мобильному интернету 3/4G – это сделали более чем в 100 населенных пунктах.

Важным решением было предоставлять многие базовые услуги без дополнительной платы, в том числе и в роуминге, чтобы абоненты оставались на связи с родными и близкими.

Когда же ВСУ освобождали от российских окупантов наши территории, компания оперативно восстанавливала на них связь, используя спутниковые решения, специальные антенны, распространяющие сигнал на большее расстояние. И чтобы люди скорее могли связаться с родными, начисляла абонентам на деоккупированных территориях пакеты связи без дополнительной платы.

Такая работа длится уже три года, и мы многому научились за это время, смогли поставить бизнес на военные рельсы и учитывать фактор войны во всех процессах.

Не менее важные управленческие решения были приняты по командам – нам нужно было сохранить и поддержать людей. Компании не покидали сотрудников в критических обстоятельствах, выплаты зарплат продолжались даже для оставшихся на оккупированных территориях. Помогали выплатами и необходимым снаряжением мобилизованным работникам, а также получавшим ранения, поддерживали семьи.

И, конечно, важно было все это время делать максимум для помощи армии, населению, государству. Да, мы передали ВСУ немало телекоммуникационного оборудования. В частности, рации, репитеры, приемники, антенны, оборудование для спутниковой связи. и противодействия кибератакам и т.д. Только от Датагруп-Volia поступило такой помощи более чем на 8 млн долларов.

Кроме того, компании откликались на обращение от военных и медиков – закупали бронежилеты, финансировали медицинские миссии на деоккупированных территориях и т.д. 50 млн грн компании группы DVL направили на восстановление Украины через президентскую краудфандинговую платформу UNITED 24.

Помогали херсонцам после преступного подрыва РФ Херсонской ГЭС и Охматдета, пострадавшего в результате ракетной атаки. Обеспечивали бесплатным интернетом гражданские бомбоубежища, школы и гуманитарные центры. Действовала программа по обеспечению стабильной связи "пунктов незламності".

Разрушена обстрелом телеком-башня. Фото: прессслужба DVL

Сейчас самый большой фокус внимания – помощь раненым и детям. Компании системно сотрудничают с БО БФ «Центр спасения жизни», который вывозит с линии фронта тяжелораненых военных и помогает с реабилитацией воинам с ампутациями – ежемесячно перечисляем для этого 1 млн грн.

А также продолжаем помогать детям-сиротам войны в рамках собственного проекта "Наши дети" – сейчас на его попечении уже 207 детей от 0 до 18 лет, которые ежемесячно получают 10 тыс. грн помощи на неотложные нужды, а также психологическую, юридическую, социальную и другую поддержку. 86 детей на попечении Датагруп-Volia, 70 — lifecell, остальным помогают партнеры проекта.

На конец 2024 года Датагруп-Volia и lifecell вместе направили более 460 млн гривен на финансирование критически важных инициатив. Мы искренне считаем, что все это инвестиции в наше будущее. И это сейчас должны делать все, потому что речь идет о существовании украинцев и Украины.

Чем отличают компании группы DVL накануне вторжения — от того, какими они были в первые месяцы великой войны и каковы сейчас, в начале 2025-го?

До вторжения lifecell быстро рос: за несколько лет до полномасштабного вторжения оператор увеличил количество базовых станций почти на 30% по всей Украине.

С 24 февраля приоритеты изменились – главной задачей было обеспечить стабильную мобильную связь. Инженеры компании вместе с подрядчиками восстанавливали поврежденные базовые станции, строили новые в местах массовой миграции, а с конца 2022 года компания начала активно инвестировать в энергонезависимость.

За три года построено и модернизировано 7437 базовых станций, а 4G-связь появилась почти в 3000 населенных пунктах, в том числе в прифронтовых территориях, где потребность в связи была самой острой.

За последние несколько лет lifecell инвестировал 1,5 млрд. грн. в резервное питание сети. И сейчас вкладывает еще полмиллиарда, устанавливая новые литиевые батареи во всех регионах страны. В целом по состоянию на сегодняшний день мы имеем 48 тысяч таких батарей, 27 тысяч из которых уже установлены на наших базовых станциях, а остальные продолжает устанавливаться прямо сейчас.

Установка новых батарей на базовой станции. Фото: прессслужба DVL

Мы также получили новые частоты, позволяющие расширить емкость сети и улучшить качество связи для наших абонентов. Важным шагом стало внедрение технологии VoLTE в преддверии полномасштабного вторжения, что повышает качество голосовых звонков и сокращает время установления соединения.

Датагруп-Volia коренным образом отличается сейчас от компании, которой была до 2022 года из-за проведенной модернизации объединенной сети и повышения ее энергостойкости. И мы продолжаем совершенствоваться – уже второй год проводим масштабное строительство энергонезависимой сети GPON сразу в нескольких крупных городах Украины – Киеве, Виннице, Львове, Харькове.

С мая 2024 года смогли построить такие линии для более чем 180 тысяч квартир. Это очень важный проект в условиях постоянной угрозы блекаутов в результате российских обстрелов. В этом году строительство охватит и Днепр, а также точечная модернизация под GPON проходит и в других городах и населенных пунктах Украины. Для нас это точно не о прибыльном проекте, но об экономии на энергозатратах. Переход на PON поможет снизить общее потребление электроэнергии на 3 МВт и нам и потребителям.

И, безусловно, наиболее знаковым событием стало приобретение французским инвестором в сентябре 2024 года компаний Датагруп-Volia и lifecell с их дальнейшим объединением – NJJ Holding Ксавье Ниэля стал владельцем объединенной группы компаний DVL. Приобретение lifecell и Датагруп-Volia – соглашение десятилетия и первая значимая инвестиция в украинскую экономику и телеком-инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения.

И по моему мнению, это стало хорошим сигналом для других потенциальных инвесторов, что в Украину можно и нужно вкладывать средства сейчас, не дожидаясь конца войны. Наш народ уже неоднократно доказал, что способен не только бороться за свою Победу на поле боя, но и при всех плохих прогнозах вести бизнес, развивать его, поддерживать страну в трудные времена.

Синергия компаний дала нам возможность создать самую объединенную сеть Украины: 22 000 км магистралей и 25 000 км оптических линий в городах. Благодаря объединению мы смогли оптимизировать затраты, увеличить скорость реагирования на аварийные ситуации, улучшить качество услуг для конечных потребителей, и уже через несколько месяцев разработать и предложить нашим клиентам первое конвергентное предложение 3 в 1 – тарифный план Лайфсет, включающий телевидение, мобильную связь и интернет.

Что можно назвать самыми большими уроками для компаний группы DVL за последние три года?

Главный урок – стратегическая гибкость и развитие, несмотря ни на что. Война научила нас быстро принимать решения, минимизировать бюрократию и улучшить бизнес-процессы. Мы увидели, что команда – наш самый активный, профессионализм и мотивация каждого нашего работника имела решающее значение, в частности в первые месяцы войны, когда нам нужно было устоять и оказывать связь людям даже при сверхсложных условиях.

Другой важный урок – синергия. Объединение компаний в группе DVL дало нам новый масштаб и способности для инноваций. Это не только о технологиях, но и о социальной ответственности. Мы продолжаем помогать ВСУ, поддерживаем детей-сирот войны, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и обеспечиваем украинцев связью в любых условиях.

Еще один важный вывод – критическая роль энергонезависимости. Инвестиции в резервное питание и альтернативные источники энергии позволяют нам обеспечивать связь даже при длительном отключении электроэнергии.

Как изменился клиент компаний группы DVL с самого начала полномасштабной войны?

– Со стороны клиентов важным фактором выбора поставщика услуг стала способность оператора обеспечивать непрерывную связь в критических ситуациях, работать во время обесточений – это касается как индивидуальных клиентов, так и бизнеса.

Также возросла популярность eSIM и использование нескольких SIM-карт для резервной связи, особенно среди жителей прифронтовых зон. Клиентам нужна гибкость и примером тому стала возможность использования национального роуминга, который операторы ввели в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Поскольку многие украинцы начали работать удаленно, рос спрос на мобильный интернет, в частности в роуминге, и энергостойкий фиксированный интернет. К примеру, только за последний год потребление 4G-трафика в сети lifecell выросло на 11%.

Растет спрос на всеохватывающие услуги: мобильная связь, домашний интернет, телевидение и дополнительные сервисы, объединенные в одном пакете.

Наблюдаем и возрастающий интерес к решениям для удаленной работы, кибербезопасности и облачных сервисов. Корпоративные клиенты ожидают комплексного подхода: от подключения к разработке индивидуальных ИТ-решений.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка цифровых технологий?

Будущее конвергентных услуг и цифровых экосистем. Потребители ожидают от нас комплексных решений – от связи до развлечений и услуг для дома – за оптимальную стоимость. Кроме того, будет расти спрос на услуги Big Data, кибербезопасность и облачные решения.

Инфраструктура также меняется: развитие оптических сетей, подготовка к 5G и обеспечение энергонезависимости остаются ключевыми направлениями. Мы видим потенциал в региональном развитии – важно расширять покрытия и модернизировать сети, чтобы обеспечить качественную связь даже в самых отдаленных уголках Украины. Также важной станет персонализация услуг благодаря анализу обширных данных – это позволит лучше отвечать потребностям клиентов.

Но главное сейчас для Украины и для нас всех – объединяться и выстоять в войне, помнить наших защитников и помогать им всем, чем можем, достигать мира на выгодных для Украины условиях. Только тогда мы сможем полноценно жить и работать в нашей стране и во ее благо.