Соглашение десятилетия: покупка lifecell и "Датагруп-Volia" Ньелем принесет Украине $1,5 млрд инвестиций

Французский миллиардер Ксавье Ньеля, владеющий компанией NJJ Holding и покупающий Датагруп-Volia и планирующий купить lifecell, намерен инвестировать в Украину $1,5 млрд.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам гендиректора Датагруп-Volia Михаила Шелембы, эти $1,5 млрд – это сумма сделки по приобретению 100% активов компаний и инвестиционных обязательств на пять лет.

"Для Украины, по сути, сейчас решается вопрос $1,5 млрд инвестиций, включающих сумму сделки и капитальные инвестиции, которые будут сделаны в следующие пять лет", - рассказал CEO "Датагруп-Воля-lifecell" Михаил Шелемба.

После завершения соглашения Ньель планирует создать компанию "Датагруп-Воля-lifecell", которая будет участвовать в аукционах на распределение радиочастот мобильной радиосвязи, которые осуществляет Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, может провести в августе

"Частоты – это основной актив для любого мобильного оператора. У lifecell сейчас достаточно частот, чтобы предоставлять качественные услуги, но мы хотим расти, и нам нужно будет больше частот… мы говорим о десятках миллионов долларов...", - сказал Шелемба.

Соглашение еще может сорваться

Шелемба возглавит новую компанию, однако сделка все еще может сорваться, если суд не отменит арест 20% корпоративных прав lifecell.

16 апреля запланировано судебное слушание, на котором материнская компания мобильного оператора lifecell намерена обжаловать арест 19,8% ее корпоративных прав. Эту долю заблокировали в октябре 2023 года, поскольку в структуре собственности оказались находящиеся под санкциями российские бизнесмены.

Арест создает препятствия для продажи оператора, в настоящее время еще принадлежащего турецкой компании Turkcell.

Хронология продаж lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако, 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital по приобретению более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дел покупку компанией "DVL Telecom" принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании "DVL Telecom" (Франция) на получение контроля над компанией "Datagroup Holding Limited" (Кипр).