Угода десятиріччя: купівля lifecell і "Датагруп-Volia" Ньєлем принесе Україні $ 1,5 млрд інвестицій

Французький мільярдер Ксав’є Ньєля, який володіє компанією NJJ Holding і купує Датагруп-Volia та планує купити lifecell, має намір інвестувати в Україну $1,5 млрд.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами гендиректора Датагруп-Volia Михайла Шелемби, ці $1,5 млрд – це сума угоди з придбання 100% активів компаній та інвестиційні зобов'язання на п'ять років.

"Для України, по суті, зараз вирішується питання $1,5 млрд інвестицій, які включають суму угоди та капітальні інвестиції, які буде зроблено в наступні п'ять років", - розповів CEO "Датагруп-Воля-lifecell" Михайло Шелемба.

Після завершення угоди Ньєль планує створити компанію "Датагруп-Воля-lifecell", яка братиме участь в аукціонах на розподіл радіочастот мобільного радіозв'язку, які Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, може провести в серпні.

"Частоти - це основний актив для будь-якого мобільного оператора. У lifecell зараз достатньо частот, щоб надавати якісні послуги, але ми хочемо рости, й нам потрібно буде більше частот… ми говоримо про десятки мільйонів доларів...", - сказав Шелемба.

Угода ще може зірватися

Шелемба має очолити нову компанію, проте угода все ще може зірватися, якщо суд не скасує арешт 20% корпоративних прав lifecell.

16 квітня заплановано судове слухання, на якому материнська компанія мобільного оператора lifecell має намір оскаржити арешт 19,8% її корпоративних прав. Цю частку заблокували у жовтні 2023 року, оскільки в структурі власності виявилися російські бізнесмени, які перебувають під санкціями.

Арешт створює перешкоди для продажу оператора, який в даний час ще належить турецькій компанії Turkcell.

Хронологія продажу lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії "DVL Telecom" (Франція) на набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" ( Кіпр).