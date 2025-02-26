Ранее в ЖК продавали 100 квартир в месяц, сейчас – 20-25, и строить все равно выгодно, – основатель KAN Development Игорь Никонов

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью.

В этот раз беседуем с девелопером Игорем Никоновым, основателем KAN Development, который одним из первых возобновил строительство в столице в 2022 году.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых Вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны. Делали бы Вы что-нибудь иначе?

В начале полномасштабной войны все мы оказались перед фактом, что нужно делать то, что умеешь. Как и другие девелоперские компании, мы присоединились к строительству линии обороны Киева. Уже в мае KAN возобновил строительство на всех своих проектах, которые были в продаже. Мы считали, что это позволяет выстоять. В конце концов, должны были строить, выполнять свои обязательства, платить работникам зарплаты, независимо от того, были люди в Украине или за ее пределами.

Безусловно, пришлось реструктурировать планы: многие проекты, где не было продано ни одной квартиры, отложили до лучших времен. Уверен, что это было правильным решением – слишком рискованно начинать с нуля объект, когда рынок упал в 4-5 раз.

Следовало сосредоточиться на действующих объектах - перенастраивать логистику, строить укрытия.

Чем отличается KAN сегодня от той компании, какой она была накануне вторжения? Что вы потеряли с февраля 2022-го – в деньгах или активах, и что приобрели за это время?

– Во-первых, компания уменьшилась на 30%. Кого-то в армию забрали, кто-то покинул страну или не мог работать.

Во-вторых, у нас есть работники, которые приобщаются к проектам из-за границы, чего я не мог себе представить. Но сейчас настроили работу и это работает – правда, таких людей немного, и они с высоким уровнем квалификации.

В-третьих, пришлось ослабить жесткую дисциплину. Из-за стресса, воздушные тревоги мы ввели для работников более свободный график, чтобы люди могли подстраивать режим работы под свои нужды.

Одной из самых крупных потерь является разрушенный во время российского ракетного обстрела в октябре 2022-го бизнес-центр 101 Tower. Также много прилетов было в ЖК "Файна таун" – за один из обстрелов пострадало 400 квартир. Однако мы восстановили повреждения в ЖК.

Какие крупнейшие уроки компания извлекла за последние три года?

- Опять подтвердилось, что отсутствие перекрестного финансирования (когда средства с одного проекта не перебрасывают на другой) дает нам возможность нормально функционировать. Как результат – у KAN нет ни одного замороженного объекта. С другой стороны, бизнес на плаву также поддержала наша концепция ЖК "город в городе" – с максимальным комфортом для жизни. А сейчас как никогда – все понимают, что нужно жить полноценно.

Более того, мы не только не экономим на развитой инфраструктуре ЖК во время войны. Напротив – мы еще больше ее улучшаем, понимая, что людям нужно как-то снимать стресс – открываем бассейны, зоны барбекю и спортивные комплексы.

Строить в условиях, когда объем первичного рынка жилья значительно упал, это верить в победу, в свою страну и понимать, что мы возводим жилье, чтобы жить здесь и сейчас. Ведь в войну еще больше дорожишь жизнью.

Понимать, что строить новое жилье, даже если в каждом проекте раньше продавали 100 квартир в месяц, а сейчас 20-25 – все равно выгодно. Выгоднее, чем замораживать, оставлять за собой долгострои.

Строительство во время войны должно быть еще осмысленнее. Мы не приостановили свои образовательные проекты, наоборот – прилагаем к ним еще больше усилий.

Во всех наших школах сети А+, построенных ранее, появились хранилища. Хотя это нам стоило 130 миллионов, но дети, в первую очередь, должны быть защищены.

Кроме того, в период войны закончили строительство большой школы с детсадом на территории Файна Тауна. Инвестиции только в школу составили 23 миллиона долларов. Кроме того, начали возводить еще две школы – в ЖК Республика и в новом проекте по ул. Маккейна.

Как изменился клиент KAN за эти три года?

За это время кардинально изменился рынок недвижимости: совсем другие подходы к жилью, другой покупатель. На 15% увеличилось количество покупателей-военных, на 10% выросло количество людей, покупающих квартиры для сдачи в аренду.

Мы сосредоточились на проектах комфорта класса. С конца 2022 года рынок частично поднялся и работает на замедленных оборотах – в пределах 25% до довоенного уровня – но ведь работает.

В первоочередных требованиях к жилью появился обязательный пункт – укрытие. Раньше в зданиях комфорт класса мы не всегда делали подземные паркинги, но теперь делаем – они служат одновременно укрытиями.

Также обеспечиваем ЖК генераторами, так как по крайней мере, лифты должны работать в случае, если света нет. В наших комплексах 80% людей не выезжают из ЖК вообще – ведь вся инфраструктура и услуги – на месте.

Что дальше? Какими Вы видите перспективы рынка недвижимости?

Рынок недвижимости приспособился к войны, хотя и работает гораздо медленнее. Но пока он стабилен. Никаких оползней не предвидится.

Мы продолжаем строить, несмотря на то, что доходы упали в разы. Даже в условиях, когда себестоимость строительства растет, когда зарплата строителей выросла вдвое по сравнению с довоенным временем. Ведь до войны многие рабочие приезжали из других регионов, их устраивала и невысокая зарплата, сегодня в основном на объектах работают киевляне, у них другие нужды.

Учитывая, что Киев остается едва ли не самым безопасным городом Украины, даже несмотря на частые тревоги, сюда едут люди из прифронтовых районов. Поэтому строительство жилья будет востребовано еще много лет.

Тем более, что только в Киеве сегодня есть около 10 тысяч старых и изношенных домов, многие из них нужно снести. Кроме того, в Украине на человека приходится 2-3 квадратных метра жилья, в то время как в США – 68-70 "квадратов" на человека. Так что есть что строить и что улучшать. Для строителей здесь работы еще много – на пару веков вперед.