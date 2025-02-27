СЕО Биосфера Андрей Здесенко рассказал о трех годах войны: купили завод в Европе, вышли на чайный рынок и создали "чистую победу"

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но самое полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – с Андреем Здесенко – основателем и СЕО корпорации Биосфера, которая производит товары для дома и личной гигиены.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны.

— Через несколько недель перед полномасштабным вторжением мы подготовили наши производства: оборудовали бомбоубежища, снабдили их питьевой водой, базовыми медикаментами, резервной генерацией и дублирующей линией связи. Также закупили топливо для генераторов и транспорта.

Для сотрудников компания организовала тренинги – как поступать в случае войны, избегать паники и быстро адаптироваться к новым условиям. Также провела обучение по эвакуации, правильному отключению и обесточиванию оборудования и т.д. В первые дни эти знания сыграли ключевую роль.

Часть оборудования мы перенесли на производственные площадки Запада Украины, релоцировали склады и изменили подходы к планированию. Офисы временно переехали во Львов, что повысило безопасность и укрепило управленческую устойчивость корпорации.

Кроме того, мы объединили дистрибуционные системы двух крупнейших направлений – Household и Hygiene. Это позволило улучшить процессы и повысить эффективность работы торговой команды.

Чем отличается компания накануне вторжения – от компании сейчас?

— До войны мы работали стабильно, имели отлаженный рынок и понятные перспективы. Но после полномасштабного вторжения в считанные дни мы потеряли 30% рынка, значительная часть клиентов уехала, а продажи некоторых продуктов упали почти на 40%.

В конце 2022 года приобрели европейский актив – австрийский бренд Alufix вместе с производством в Румынии. Это позволило укрепить позиции на европейском рынке, увеличить экспорт в 2,5 раза и загрузить производственные мощности в Украине. Сейчас 30% продукции Alufix производится в Румынии, а 70% – на других производствах.

К сожалению, из-за войны стало сложнее экспортировать товар в страны Азии: доставка увеличилась в сроках и подорожала втрое. Мы стали менее конкурентными, но сохранили доли рынка и увеличиваем объемы продаж.

В 2023 году мы запустили новое FOOD-направление, а через год запустили производство чая. Когда с украинских полок исчезли "чайные гиганты", с российскими корнями, мы решили занять эту нишу. Закупили современное итальянское оборудование, создали два собственных бренда Graff и RitzBarton, и за 9 месяцев выпустили более 70 SKU.

Также во время войны мы приобрели завод ИМО в Славутиче, специализирующийся на профессиональной химии. Это позволило нам войти в новый сегмент – производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Но есть продукт, которым мы гордимся больше всего – влажные полотенца "Чистая Победа", созданные для экстремальных условий, где нет доступа к воде. Они не только очищают, но и дезинфицируют кожу и способствуют заживлению ран. Мы передаем эти полотенца военным и часть средств от их продаж направляем на поддержку ВСУ.

Мы создали Advisory Board, в который вошли руководители ведущих международных компаний. Это важный инструмент для повышения глобальной экспансии и выхода на новые международные рынки.

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

— За последние три года наша компания извлекла несколько важных уроков, которые помогли нам адаптироваться и развиваться:

Принимать решение быстро и решительно. Порой лучше – не медлить и не колебаться. Когда есть четкое видение и готовность действовать, это позволяет не упускать важные возможности и сохранять конкурентные преимущества.

Иметь план с несколькими вариантами развития событий. Важно работать на опережение, продумать все возможные сценарии и найти решения для каждого из них. Значительно важнее предотвратить проблемы заранее, чем тратить время, силы и ресурсы на их решение.

Если жизнь дает возможность – нужно использовать ее и действовать даже если кажется, что ресурсов не хватает. Это зависит от времени и вашего желания. Возможности не появляются каждый день, поэтому важно уметь их замечать и реализовывать.

Как изменился ваш клиент с начала полномасштабной войны?

— Наши клиенты значительно изменили свои приоритеты. По результатам маркетинговых исследований, сегодня для них на первом месте цена продукции, но качество также остается не менее важным фактором.

Это требует от нас повышения эффективности всех процессов и усовершенствования технологий производства, чтобы обеспечить оптимальное соотношение этих параметров.

Наши партнеры стали более ориентированы на эффективность. Они ожидают не только качественного продукта, но и выгодных условий сотрудничества, маркетинговой поддержки и гибкой ценовой политики. Поэтому мы сконцентрируемся на поиске новых эффективных подходов, оптимизации и автоматизации производственных процессов.

Как вы видите перспективы рынка, на котором работает компания?

— Мы видим перспективы для нашей компании, как на украинском рынке, так и на международном. Учитывая наши направления, мы ориентируемся на большие рынки – Среднего Востока, Африки и Азии.

Кроме того, активно развиваем сегменты E-commerce и HoReCa, где также много возможностей для роста. Верим, что эти рынки обладают большим потенциалом и открывают новые горизонты для нашей компании.