Как три года большой войны изменили украинскую энергетику

Вызовы, с которыми столкнулась украинская энергетика, за время полномасштабной войны коренным образом изменили ее основные сектора. Даже при длительной войне на Донбассе на момент начала полномасштабной войны в энергетике Украина сохраняла определенные связи с Россией и Беларусью. После начала полномасштабного вторжения крупные государственные компании и частный бизнес должны были на ходу перестраивать логистику, менять бизнес-модели, а также адаптироваться к работе в условиях обстрелов.

На рынке топлива в начале большой войны разгорелся топливный кризис, когда водители стояли в очередях на АЗС. Чтобы преодолеть кризис, власти либерализировали условия работы и снизили налоги на топливо. При этом на рынке существенно возросло количество импортеров топлива. Так что в течение нескольких месяцев рынок удалось перестроить, а кризис был преодолен. Но в последующие годы налоговые послабления отменили, а впоследствии власти даже повысили налоги на топливо, что привело к постепенному росту цен.

Сектору электроэнергетики пришлось пережить массированные атаки, а стране приспособиться к жизни в условиях графиков отключения света. Это повлекло за собой бум на рынке энергетического оборудования: население и бизнес начали покупать генераторы. Кроме этого страна сделала ставку на развитие распределенной генерации, что менее уязвимо к атакам. За три года войны украинская энергетика перестала быть профицитной, а страна вынуждена импортировать электроэнергию из ЕС.

В газовом секторе изменения война усилила монополизацию рынка, начавшуюся еще в 2021 году. Сейчас "Нафтогаз" стал полноценным министерством газа: эта компания доминирует на рынке продажи газа населению и является почти монопольным покупателем газа у частных газодобывающих компаний.

В рамках спецпроекта "Три года большой войны" Delo.ua рассказывает, как за время войны изменилась украинская энергетика.

Рынок топлива: переориентация на запад

Для украинского топливного рынка полномасштабная война началась с обстрелов россиянами нефтебаз украинских компаний. Игроки топливного рынка теряли миллионы долларов, в то время как водители столкнулись с дефицитом топлива на заправках. Крупные операторы АЗС ввели лимиты на заправку одного автомобиля. Однако эти меры не смогли предотвратить топливный кризис, возникший в первые месяцы войны.

Кроме обстрелов нефтебаз кризис вызвал несколько факторов. Во-первых, до полномасштабной войны Украина была очень зависима от поставок топлива из России и Беларуси: по данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", на указанные направления приходилось импорта 60% бензина и 85% дизтоплива. Кроме того, под обстрелы попал единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод Кременчугский НПЗ, который до начала войны снабжал рынок дизтоплива на 20%, а бензином на 50%. В конце февраля эти направления стали недоступны, поэтому трейдерам пришлось на ходу перестраивать логистику поставок горючего через западные границы. Во-вторых, за почти год до начала полномасштабной войны правительство ввело государственное регулирование цен на горючее и оно действовало на момент начала войны. Это привело к тому, что операторы АЗС не могли оперативно откорректировать цены на заправках, хотя в группе топливо стремительно дорожало. Вдобавок к этому на рынке возник ажиотаж, когда водители стояли в очередях и выкупали те объемы топлива, которые попадали на АЗС.

За время полномасштабной войны цены на топливо резко возросли, что объясняется отказом от дешевого российского ресурса и увеличением акцизов. По состоянию на 23 февраля 2022 бензин А-95 в среднем стоил 35,48 грн/л, дизтопливо — 34,65 грн/л, автогаз — 18,84. По состоянию на 23 февраля 2025 средняя цена бензина А-95 составляла 56,89 грн/л, цена дизтоплива 54,89 грн/л, а автогаз на АЗС в среднем стоит 36,68 грн/л.

Чтобы преодолеть топливный кризис, правительство и парламент снизили НДС и отменили акциз на топливо. Также были достигнуты определенные договоренности с западными соседями по упрощению пересечения границ этих стран бензовозами. Бизнес со своей стороны переориентировал логистику, наладив поставки через западные границы. Так что ключевой поставщик топлива на украинский рынок с 2022 года — рынок ЕС. Кроме этого, бизнес исключил из логистических цепочек нефтебазы: горючее развозили бензовозами непосредственно на АЗС. Все это позволило увеличить поставки топлива в страну и уже летом 2022 года кризис был преодолен.

Уже в июле 2023 года власти отменили налоговые льготы для горючего. Также с сентября 2024 года в стране начал действовать закон, постепенно гармонизирующий украинские ставки акциза на топливо с европейскими, таким образом акцизы будут расти каждые полгода до 2028 года. Кроме того, чтобы предотвратить дефицит горючего в стране, парламент еще в 2022 году принял закон, обязывающий импортеров и производителей создавать значительные запасы. Закон должен был начать действовать уже с 1 января 2025 г., однако в декабре 2024 г. его начало отсрочили главным образом из-за неготовности рынка возвращаться к хранению больших объемов топлива в Украине в условиях войны.

Энергосистема: обстрелы и децентрализация

Украинский сектор электроэнергетики за время полномасштабной войны прошел сложнейшие испытания за всю свою историю. За несколько часов до начала полномасштабного вторжения Объединенная энергосистема Украины отсоединилась от энергосистем России и Белоруссии, а уже 16 марта украинскую энергосистему синхронизировали с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В условиях когда большая часть бизнеса остановилась, а миллионы украинцев уехали из страны из-за войны, потребление электроэнергии в стране существенно сократилось. Поэтому в начале войны правительство планировало наращивать экспорт дешевой атомной электроэнергии в ЕС. Экспорт начался уже летом 2022 года и за три месяца "Укрэнерго" удалось заработать на продаже доступа к межгосударственным электросетям 4,9 млрд гривен.

Однако масштабные обстрелы объектов энергетики через несколько лет превратили страну из крупного экспортера в энергодефицитную страну. С октября 2022 года по сентябрь 2024 года российские военные совершили сотни атак на подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации. В результате этого зимой 2022/2023 и летом 2024 оператор системы передачи компания "Укрэнерго" была вынуждена вводить графики отключений электроэнергии, к которым должна адаптироваться вся страна.

Летом 2024 года в результате российских обстрелов украинская энергетика потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей (главным образом тепловых и гидроэлектростанций). Частично эти объемы удалось заместить мощностями ВИЭ, которые в 2020 году прекратили строить из-за того, что власти стали неспособны рассчитаться по "зеленому" тарифу и на этом рынке сформировалась многомиллиардная задолженность.

Из-за проблем военного характера и дефицита средств в энергетике правительство дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения: с февраля 2022 по февраль 2025 тариф вырос с 1,68 грн/кВт-час до 4,32 грн/кВт-час. Также регулятор повышал ценовые ограничения для бизнеса: если в начале 2022 года предприятия платили 3-3,6 грн/кВт-ч, то в 2025 — уже 6-9 грн/кВт-ч.

Энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденных объектов, что позволило значительной части страны пройти зиму 2024/2025 почти без отключений. Устойчивости системе зимой добавило увеличение пропускных способностей межгосударственных связей с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. В целом в 2024 году по сравнению с 2023 импорт электроэнергии из ЕС вырос в 5,5 раза до 4,4 млн МВт⋅час.

Две волны массированных атак также создали в стране безумный спрос на решения, которые обеспечивали бы энергетическую автономность. Осенью и зимой 2022-2023 значительно возрос спрос на генераторы и портативные зарядные станции, а летом 2024 бизнес и общины начали активно строить собственную газопоршневую и солнечную генерацию. Это также дало новый толчок развитию в Украине промышленных ветровых электростанций и появлению многих новых игроков на рынке электроэнергии.

В начале июня 2022 года россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию , что стало крупнейшей техногенной катастрофой в Украине со времен аварии на Чернобыльской АЭС. В результате тысячи жителей Николаевской и Херсонской областей были вынуждены эвакуироваться из подтопленных районов, а экологии бассейна реки Днепр был нанесен существенный ущерб.

Также значительной потерей энергетики и риском для экологии стала оккупация Запорожской АЭС в марте 2022 года. Мощность этой станции составляла 6 ГВт, а в 2021 году она произвела 35,5 млрд кВт·ч. то есть 22,7% всего объема генерации в стране (156,6 млрд кВт·ч). В сентябре 2022 г. ЗАЭС была остановлена, однако даже в режиме консервации эта станция нуждается в электроэнергии для функционирования. В результате обстрелов Запорожская АЭС неоднократно находилась на грани блекаута, что по оценке экспертов могло привести к аварии.

Чтобы частично компенсировать потерянную генерацию, правительство решило достроить два блока на Хмельницкой АЭС, однако это решение вызвало довольно неоднозначную реакцию у экспертного сообщества. Общий ущерб отрасли в результате войны оценивается более чем в $56 млн. Изменение объемов потребления и генерации пока невозможно оценить, поскольку правительство засекретило эти данные еще в начале войны.

Газ: путь к государственной монополии

В полномасштабную войну украинский газовый сектор вошел в условиях аномальных цен на газ. Еще летом 2021 года цены на природный газ в Европе начали стремительно расти, а в сентябре они пересекли психологическую отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. В дальнейшем цены продолжали стремительно расти и на максимуме составили более $4 тыс. за тысячу кубометров. Еврокомиссия и правительства европейских стран ввели план антикризисных мер REPowerEU, позволивших стабилизировать цены уже в начале 2023 года. Украина не импортировала российский газ напрямую еще с 2014 года и поэтому внутренние цены на газ зависели от европейских.

В Украине газовый кризис привел к консолидации газового рынка и установлению фактической монополии на продажу газа населению группой "Нафтогаз". Кроме того, в начале полномасштабной войны правительство ввело мораторий на экспорт газа, которая продолжает действовать и в феврале 2025 года. Кроме того, летом 2022 года парламент принял законопроект, устанавливавший мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду на время военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Блок с фоном: Цены на газ для населения во время полномасштабной войны не изменились и составляют 7,96 грн/куб. м, а цены для промышленности существенно снизились: на 1 февраля цена от "Нафтогаза" на украинской энергетической бирже составляет 20,25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, тогда как в феврале 2022 года она достигала 70 тыс. гривен за тысячу куб. м.

Вместе с тем стагнация промышленности и отток населения привели к существенному сокращению потребления газа промышленным сектором. В то же время, несмотря на потерю части территорий и мощностей, добыча газа в Украине за три года войны почти не изменилась: в 2021 году общий объем добытого товарного газа составил 19,8 млрд куб. м, а по результатам 2024 года — 19,12 млрд куб. м. По данным ExPro Consulting, фактическое потребление газа (без учета производственно-технологических потерь) в 2021 году составило 26,8 млрд куб. м, в 2022 году оно сократилось до 19,5 млрд куб. м, в 2023 составило 19,8 млрд кубометров, а в 2024 – около 20 млрд.

В условиях сокращения спроса на газ, Украина смогла впервые в истории пройти отопительный сезон без импорта газа. Однако уже в 2024 году, когда промышленное потребление несколько выросло, страна "Нафтогаз" был вынужден начать импорт определенных объемов газа.

По оценке экспертов и участников рынка, запрет на экспорт газа в условиях сокращения промышленного потребления привел к усилению монополии "Нафтогаза". Частные компании вынуждены продавать добытые объемы государственному монополисту по установленным им ценам. В перспективе это может привести к стагнации частной добычи в Украине.

С января 2025 г. Украина прекратила транзит российского газа в ЕС, после этого российские военные усилили атаки на объекты газодобычи и газораспределительные станции. В результате этих атак добыча газа в стране сократилась на 40%. В настоящее время "Нафтогаз" вынужден увеличить импорт газа. Однако эксперты убеждены, что до конца отопительного сезона 2024/2025 газа стране хватит.