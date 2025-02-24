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путь ветеранов
Тип
Три года большой войны
Категория
Энергетика
Дата публикации
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Как три года большой войны изменили украинскую энергетику

Ремонт ЛЭП
Несмотря на то, что война так или иначе коснулась всех секторов энергетики, большинство украинцев почувствовали на себе само отключение света из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Фото: Укрэнерго

Вызовы, с которыми столкнулась украинская энергетика, за время полномасштабной войны коренным образом изменили ее основные сектора. Даже при длительной войне на Донбассе на момент начала полномасштабной войны в энергетике Украина сохраняла определенные связи с Россией и Беларусью. После начала полномасштабного вторжения крупные государственные компании и частный бизнес должны были на ходу перестраивать логистику, менять бизнес-модели, а также адаптироваться к работе в условиях обстрелов.

На рынке топлива в начале большой войны разгорелся топливный кризис, когда водители стояли в очередях на АЗС. Чтобы преодолеть кризис, власти либерализировали условия работы и снизили налоги на топливо. При этом на рынке существенно возросло количество импортеров топлива. Так что в течение нескольких месяцев рынок удалось перестроить, а кризис был преодолен. Но в последующие годы налоговые послабления отменили, а впоследствии власти даже повысили налоги на топливо, что привело к постепенному росту цен.

Сектору электроэнергетики пришлось пережить массированные атаки, а стране приспособиться к жизни в условиях графиков отключения света. Это повлекло за собой бум на рынке энергетического оборудования: население и бизнес начали покупать генераторы. Кроме этого страна сделала ставку на развитие распределенной генерации, что менее уязвимо к атакам. За три года войны украинская энергетика перестала быть профицитной, а страна вынуждена импортировать электроэнергию из ЕС.

В газовом секторе изменения война усилила монополизацию рынка, начавшуюся еще в 2021 году. Сейчас "Нафтогаз" стал полноценным министерством газа: эта компания доминирует на рынке продажи газа населению и является почти монопольным покупателем газа у частных газодобывающих компаний.

В рамках спецпроекта "Три года большой войны" Delo.ua рассказывает, как за время войны изменилась украинская энергетика.

Рынок топлива: переориентация на запад

Для украинского топливного рынка полномасштабная война началась с обстрелов россиянами нефтебаз украинских компаний. Игроки топливного рынка теряли миллионы долларов, в то время как водители столкнулись с дефицитом топлива на заправках. Крупные операторы АЗС ввели лимиты на заправку одного автомобиля. Однако эти меры не смогли предотвратить топливный кризис, возникший в первые месяцы войны.

Кроме обстрелов нефтебаз кризис вызвал несколько факторов. Во-первых, до полномасштабной войны Украина была очень зависима от поставок топлива из России и Беларуси: по данным "Нефтегазовой ассоциации Украины", на указанные направления приходилось импорта 60% бензина и 85% дизтоплива. Кроме того, под обстрелы попал единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод Кременчугский НПЗ, который до начала войны снабжал рынок дизтоплива на 20%, а бензином на 50%. В конце февраля эти направления стали недоступны, поэтому трейдерам пришлось на ходу перестраивать логистику поставок горючего через западные границы. Во-вторых, за почти год до начала полномасштабной войны правительство ввело государственное регулирование цен на горючее и оно действовало на момент начала войны. Это привело к тому, что операторы АЗС не могли оперативно откорректировать цены на заправках, хотя в группе топливо стремительно дорожало. Вдобавок к этому на рынке возник ажиотаж, когда водители стояли в очередях и выкупали те объемы топлива, которые попадали на АЗС.

За время полномасштабной войны цены на топливо резко возросли, что объясняется отказом от дешевого российского ресурса и увеличением акцизов. По состоянию на 23 февраля 2022 бензин А-95 в среднем стоил 35,48 грн/л, дизтопливо — 34,65 грн/л, автогаз — 18,84. По состоянию на 23 февраля 2025 средняя цена бензина А-95 составляла 56,89 грн/л, цена дизтоплива 54,89 грн/л, а автогаз на АЗС в среднем стоит 36,68 грн/л.

Чтобы преодолеть топливный кризис, правительство и парламент снизили НДС и отменили акциз на топливо. Также были достигнуты определенные договоренности с западными соседями по упрощению пересечения границ этих стран бензовозами. Бизнес со своей стороны переориентировал логистику, наладив поставки через западные границы. Так что ключевой поставщик топлива на украинский рынок с 2022 года — рынок ЕС. Кроме этого, бизнес исключил из логистических цепочек нефтебазы: горючее развозили бензовозами непосредственно на АЗС. Все это позволило увеличить поставки топлива в страну и уже летом 2022 года кризис был преодолен.

Уже в июле 2023 года власти отменили налоговые льготы для горючего. Также с сентября 2024 года в стране начал действовать закон, постепенно гармонизирующий украинские ставки акциза на топливо с европейскими, таким образом акцизы будут расти каждые полгода до 2028 года. Кроме того, чтобы предотвратить дефицит горючего в стране, парламент еще в 2022 году принял закон, обязывающий импортеров и производителей создавать значительные запасы. Закон должен был начать действовать уже с 1 января 2025 г., однако в декабре 2024 г. его начало отсрочили главным образом из-за неготовности рынка возвращаться к хранению больших объемов топлива в Украине в условиях войны.

Энергосистема: обстрелы и децентрализация

Украинский сектор электроэнергетики за время полномасштабной войны прошел сложнейшие испытания за всю свою историю. За несколько часов до начала полномасштабного вторжения Объединенная энергосистема Украины отсоединилась от энергосистем России и Белоруссии, а уже 16 марта украинскую энергосистему синхронизировали с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В условиях когда большая часть бизнеса остановилась, а миллионы украинцев уехали из страны из-за войны, потребление электроэнергии в стране существенно сократилось. Поэтому в начале войны правительство планировало наращивать экспорт дешевой атомной электроэнергии в ЕС. Экспорт начался уже летом 2022 года и за три месяца "Укрэнерго" удалось заработать на продаже доступа к межгосударственным электросетям 4,9 млрд гривен.

Однако масштабные обстрелы объектов энергетики через несколько лет превратили страну из крупного экспортера в энергодефицитную страну. С октября 2022 года по сентябрь 2024 года российские военные совершили сотни атак на подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации. В результате этого зимой 2022/2023 и летом 2024 оператор системы передачи компания "Укрэнерго" была вынуждена вводить графики отключений электроэнергии, к которым должна адаптироваться вся страна.

Летом 2024 года в результате российских обстрелов украинская энергетика потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей (главным образом тепловых и гидроэлектростанций). Частично эти объемы удалось заместить мощностями ВИЭ, которые в 2020 году прекратили строить из-за того, что власти стали неспособны рассчитаться по "зеленому" тарифу и на этом рынке сформировалась многомиллиардная задолженность.

Из-за проблем военного характера и дефицита средств в энергетике правительство дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения: с февраля 2022 по февраль 2025 тариф вырос с 1,68 грн/кВт-час до 4,32 грн/кВт-час. Также регулятор повышал ценовые ограничения для бизнеса: если в начале 2022 года предприятия платили 3-3,6 грн/кВт-ч, то в 2025 — уже 6-9 грн/кВт-ч.

Энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденных объектов, что позволило значительной части страны пройти зиму 2024/2025 почти без отключений. Устойчивости системе зимой добавило увеличение пропускных способностей межгосударственных связей с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. В целом в 2024 году по сравнению с 2023 импорт электроэнергии из ЕС вырос в 5,5 раза до 4,4 млн МВтчас.

Две волны массированных атак также создали в стране безумный спрос на решения, которые обеспечивали бы энергетическую автономность. Осенью и зимой 2022-2023 значительно возрос спрос на генераторы и портативные зарядные станции, а летом 2024 бизнес и общины начали активно строить собственную газопоршневую и солнечную генерацию. Это также дало новый толчок развитию в Украине промышленных ветровых электростанций и появлению многих новых игроков на рынке электроэнергии.

В начале июня 2022 года россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию , что стало крупнейшей техногенной катастрофой в Украине со времен аварии на Чернобыльской АЭС. В результате тысячи жителей Николаевской и Херсонской областей были вынуждены эвакуироваться из подтопленных районов, а экологии бассейна реки Днепр был нанесен существенный ущерб.

Также значительной потерей энергетики и риском для экологии стала оккупация Запорожской АЭС в марте 2022 года. Мощность этой станции составляла 6 ГВт, а в 2021 году она произвела 35,5 млрд кВт·ч. то есть 22,7% всего объема генерации в стране (156,6 млрд кВт·ч). В сентябре 2022 г. ЗАЭС была остановлена, однако даже в режиме консервации эта станция нуждается в электроэнергии для функционирования. В результате обстрелов Запорожская АЭС неоднократно находилась на грани блекаута, что по оценке экспертов могло привести к аварии.

Чтобы частично компенсировать потерянную генерацию, правительство решило достроить два блока на Хмельницкой АЭС, однако это решение вызвало довольно неоднозначную реакцию у экспертного сообщества. Общий ущерб отрасли в результате войны оценивается более чем в $56 млн. Изменение объемов потребления и генерации пока невозможно оценить, поскольку правительство засекретило эти данные еще в начале войны.

Газ: путь к государственной монополии

В полномасштабную войну украинский газовый сектор вошел в условиях аномальных цен на газ. Еще летом 2021 года цены на природный газ в Европе начали стремительно расти, а в сентябре они пересекли психологическую отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. В дальнейшем цены продолжали стремительно расти и на максимуме составили более $4 тыс. за тысячу кубометров. Еврокомиссия и правительства европейских стран ввели план антикризисных мер REPowerEU, позволивших стабилизировать цены уже в начале 2023 года. Украина не импортировала российский газ напрямую еще с 2014 года и поэтому внутренние цены на газ зависели от европейских.

В Украине газовый кризис привел к консолидации газового рынка и установлению фактической монополии на продажу газа населению группой "Нафтогаз". Кроме того, в начале полномасштабной войны правительство ввело мораторий на экспорт газа, которая продолжает действовать и в феврале 2025 года. Кроме того, летом 2022 года парламент принял законопроект, устанавливавший мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду на время военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Блок с фоном: Цены на газ для населения во время полномасштабной войны не изменились и составляют 7,96 грн/куб. м, а цены для промышленности существенно снизились: на 1 февраля цена от "Нафтогаза" на украинской энергетической бирже составляет 20,25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, тогда как в феврале 2022 года она достигала 70 тыс. гривен за тысячу куб. м.

Вместе с тем стагнация промышленности и отток населения привели к существенному сокращению потребления газа промышленным сектором. В то же время, несмотря на потерю части территорий и мощностей, добыча газа в Украине за три года войны почти не изменилась: в 2021 году общий объем добытого товарного газа составил 19,8 млрд куб. м, а по результатам 2024 года — 19,12 млрд куб. м. По данным ExPro Consulting, фактическое потребление газа (без учета производственно-технологических потерь) в 2021 году составило 26,8 млрд куб. м, в 2022 году оно сократилось до 19,5 млрд куб. м, в 2023 составило 19,8 млрд кубометров, а в 2024 – около 20 млрд.

В условиях сокращения спроса на газ, Украина смогла впервые в истории пройти отопительный сезон без импорта газа. Однако уже в 2024 году, когда промышленное потребление несколько выросло, страна "Нафтогаз" был вынужден начать импорт определенных объемов газа.

По оценке экспертов и участников рынка, запрет на экспорт газа в условиях сокращения промышленного потребления привел к усилению монополии "Нафтогаза". Частные компании вынуждены продавать добытые объемы государственному монополисту по установленным им ценам. В перспективе это может привести к стагнации частной добычи в Украине.

С января 2025 г. Украина прекратила транзит российского газа в ЕС, после этого российские военные усилили атаки на объекты газодобычи и газораспределительные станции. В результате этих атак добыча газа в стране сократилась на 40%. В настоящее время "Нафтогаз" вынужден увеличить импорт газа. Однако эксперты убеждены, что до конца отопительного сезона 2024/2025 газа стране хватит.